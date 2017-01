“Per ser el president del Barça ja hi ha Piqué”

Pep Guardiola va respondre ahir a Fabio Capello, que recentment va assenyalar que creu que el tècnic del Manchester City algun dia serà president del FC Barcelona. “Vaig tenir la sort que Fabio Capello m'entrenés, i ara li diré que mai seré president del Barça... Per fer això ja hi ha Gerard Piqué”, va dir. El de Santpedor va afegir, a més, que Piqué tindrà el seu vot si algun dia es presenta a les eleccions a la presidència del club blaugrana. Guardiola va aprofitar també per matisar el que va dir dilluns passat sobre la seva retirada. “No entrenaré quan tingui 60 anys... Però és que ara en tinc 45. Estic en un lloc perfecte per seguir treballant. En el futur vull fer alguna cosa més en la meva vida. Vaig començar molt aviat en el món del futbol. Sí, potser va ser inadequat dir que estic començant a acomiadar-me de la meva carrera”, va concloure Guardiola.