El Barça i Neymar tenien el permís del Santos per negociar

El FC Barcelona no va cometre cap irregularitat en les seves negociacions amb Neymar. Així ho demostra una carta del Santos dirigida al jugador a la qual ha tingut accés L'Esportiu, amb data del 8 de novembre del 2011, i en la qual el club brasiler dona permís a Neymar per negociar, “des d'ara mateix”, amb qualsevol entitat esportiva nacional o internacional, “podent concretar un eventual traspàs”. D'aquesta manera queda palès que el FC Barcelona en cap cas va infringir la norma de la FIFA que impedeix a un club negociar amb cap jugador amb més de sis mesos de contracte amb una altra entitat, tal com ahir va afirmar L'Esportiu arran d'unes informacions publicades per Globoesporte. El mitjà brasiler es feia ressò de les declaracions que Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu van realitzar en el judici del cas Neymar 1, en què admetien que l'any 2011 el FC Barcelona va arribar a un acord amb el jugador brasiler per assegurar-se el seu fitxatge, i pel qual es va fer entrega d'una paga i senyal de 10 milions d'euros.

Ara, però, queda demostrat que el Santos va ser conscient en tot moment de les negociacions que es van produir entre el FC Barcelona i Neymar, fet que contradiu la posterior versió de l'entitat brasilera, que assegurava que el club blaugrana va actuar d'amagat i infringint la reglamentació de la FIFA. Una carta del 8 novembre del 2011 signada per Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, el president del Santos en aquells moments, així ho certifica irrefutablement.