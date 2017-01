Reacció incompleta del Barça a San Mamés (2-1)

El Barça ha caigut aquesta nit a San Mamés per 2-1 i haurà de remuntar dimecres que ve al Camp Nou si vol disputar els quarts de final de la copa. Després d'un primer temps força dolent, en què les imprecisions blaugrana i les errades de Fernández Borbalán han situat en el marcador un perillós 2-0, els de Luis Enrique han reaccionat amb la represa, fins el punt de quedar-se a les portes de mantenir la imbatibilitat del tècnic asturià a la copa del Rei.

El Barça ha encetat força bé el partit, i durant els instants inicials s'ha sobreposat amb bastant encert a la intensitat de l'Athletic. Els blaugrana, de fet, han estat a punt d'avançar-se en el minut 20, en una centrada de Messi que Piqué ha rematat fora per ben poc, una acció en què Gorka ha atropellat al central català, un penal clar que Borbalán s'ha empassat, donant el tret de sortida a la seva lamentable actuació. I del possible 0-1 s'ha passat a l'1-0, en una acció que ha començat, com era previsible, en una pèrdua de pilota del Barça que ha aprofitat l'Athletic per muntar un contraatac molt ràpid, en què Raúl García ha centrat al segon pal perquè Aduriz marquès a plaer (25'). El gol ha deixat estabornit al Barça i ha engrandit l'Athletic, una combinació explosiva que s'ha transformat en el 2-0, i només tres minuts després, una diana una altra vegada precedida d'una pèrdua del Barça. En aquesta ocasió, la pilota ha caigut a peus de Williams, que ha afusellat Ter Stegen amb una volea excel·lent. El gol, és clar, encara ha donat més empenta a l'Athletic, que durant uns minuts ha atropellat un Barça molt imprecís. I ha estat en aquests moments quan Fernández Borbalán s'ha fet amb el protagonisme absolut, en empassar-se una agressió d'Aduriz a Umititi i, poc després, un penal claríssim d'Etxeita a Neymar, dues decisions errònies que han perjudicat clarament al Barça i que, a més, han significat un allau de targetes grogues.

Reacció blaugrana