Despropòsit de Fernández Borbalán

Partit intens ahir a San Mamés i carregat de jugades polèmiques. El Barça va marxar de Bilbao clarament perjudicat per les decisions arbitrals, i li tocarà capgirar l'eliminatòria al Camp Nou dimecres que ve si vol ser en els quarts de final de la copa. Malament David Fernández Borbalán. No va ser la nit del col·legiat andalús. Encert amb les dues expulsions a futbolistes de l'Athletic per doble groga en el tram final del partit (Raúl García i Iturraspe), però arbitratge erràtic en tota la resta.

Raúl García –va cometre sis de les dinou faltes de l'Athletic abans de la seva expulsió– i Iturraspe van marxar abans d'hora cap al túnel de vestidors i no jugaran el partit de tornada al Camp Nou per dues faltes claríssimes a Neymar que els van comportar la segona targeta groga, però no haurien d'haver estat els únics expulsats del partit. En la primera meitat, Fernández Borbalán i l'àrbitre assistent es van empassar una agressió flagrant d'Aduriz a Umtiti en el servei d'un córner que hauria d'haver comportat la vermella directa. El basc va deixar anar el braç i va colpejar la tràquea d'Umtiti, que va quedar estirat a la gespa amb problemes respiratoris.

Error claríssim també el penal no xiulat a Neymar en el minut 46 de partit, que hauria pogut permetre al Barça marxar al descans amb un 2-1. El brasiler va driblar dins l'àrea Etxeita, que el va fer caure amb una traveta clara. Fernández Borbalán estava a prop de la jugada, però incomprensiblement no va considerar punible l'acció. El Barça també va reclamar un altre possible penal a Piqué tot just començar el partit, d'aquells que als àrbitres els costa xiular (19'). El central català va rematar de cap a fora una gran centrada de Messi i, quan ja havia connectat amb el cap, va ser atropellat pel porter Gorka Iraizoz, que va arribar tard a l'acció. Malament, malament.