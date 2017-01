Un gol que manté viu el Barça

La seva primera part va ser tan discreta com la de la resta de l'equip. En els primers 45 minuts no se li va comptabilitzar cap acció clara de perill. De fet, Leo Messi no va fer acte de presència més que en una centrada que va deixar Gerard Piqué a prop del gol, i d'una perillosa topada amb Gorka Iraizoz, i també, quan s'arribava al descans, en una combinació amb Neymar Junior, abans que aquest fos objecte d'un clar penal que no va voler veure Fernández Borbalán. A part d'això, poca cosa més. Quan el partit es va reprendre, però, el millor futbolista del món va irrompre en la seva màxima expressió a la primera oportunitat que va tenir: l'arbitre va assenyalar falta directa a l'esquerra de l'atac blaugrana als set minuts de la segona part i Messi la va xutar de manera magistral, amb el peu esquerre. La pilota, després de tocar en el pal i en el cos de Gorka, i tot i les desesperades protestes del porter, va acabar traspassant de manera clara la línia de gol. Golàs: 2-1. Un altre de Leo Messi. El vintè que li marca a l'Athletic Club en 29 partits (dotze a la lliga, cinc a la copa i tres a la supercopa espanyola) i el dissetè que encaixa Gorka Iraizoz de les seves botes.

En l'últim quart del duel, l'equip d'Ernesto Valverde va davallar, com era d'esperar després de la gegantina despesa física que havia fet fins aleshores. A més, com a conseqüència de la duresa d'algun dels seus homes, va acabar jugant amb dos jugadors menys per les expulsions de Raúl García i Ander Iturraspe. San Mamés no va afluixar i va animar els seus, però el Barça va aprofitar la situació per muntar un atac i gol davant la porteria dels bascos en el qual, per descomptat, Messi hi va dir la seva. L'argentí, malauradament, no va poder culminar la seva obra. Mancat de la fortuna d'altres vegades i, potser, de l'agressivitat que li va sobrar als seus rivals, el gol li va ser negat en dues claríssimes oportunitats que haurien pogut capgirar el marcador o, almenys, escriure-hi un merescut empat a dos. La primera, quan mancaven deu minuts, quan Mikel San José li va prendre, per darrere, la rematada després que trigués més del compte a preparar el xut amb la cama dreta, a dins de l'àrea. La segona, en el darrer sospir del temps afegit, quan va rematar al pal després d'un córner agònic.

El Barça va caure, però va sortir viu de San Mamés viu gràcies a un altre gol del seu jugador estel·lar. No hi va haver remuntada, però l'eliminatòria continua oberta per obra i gràcia de Leo Messi.