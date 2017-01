Amb un regust agredolç a la boca. Així es va mostrar ahir a la nit Luis Enrique en la roda de premsa posterior al partit, en què va remarcar la importància del gol marcat per Messi, tot i lamentar també les ocasions errades en la segona meitat. “Tal com s'havia posat el partit, el gol ens ha donat oxigen, tot i que al final crec que hem merescut empatar. Esperem que el factor camp sigui determinant”, va afirmar l'entrenador asturià, que va lamentar les errades puntuals del seu equip en la sortida de la pilota, una de les fórmules que se sabia que miraria d'aprofitar l'Athletic per generar perill. “El partit ha estat com els que habitualment juguem aquí, contra un Athletic fidel al seu joc, un rival intens que et pressiona i no et deixa sortir des del darrere. Al principi ens ha costat, i en dues errades nostres ells han fet dues transicions i s'han posat 2-0”, va analitzar Luis Enrique, que va admetre que s'havia parlat prèviament de com evitar aquestes situacions. “Jo prefereixo jugar sempre al peu, però sí que és cert que havíem parlat de mirar de no sortir sempre pel mateix carril i, en el cas de poder-ho fer, jugar llarg.”

