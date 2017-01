Carbó i reacció incompleta

Neymar, el millor del trident, va provocar les dues expulsions

El Barça no comença el 2017 amb bon peu. En el primer partit de l'any, el conjunt blaugrana va caure derrotat ahir a San Mamés, en l'anada dels vuitens de final de copa, i haurà de remuntar la setmana vinent al Camp Nou el 2-1 encaixat si vol passar als quarts de final. Va ser una nit de Reis amb dues cares. Una primera part amb molt de carbó, per la desconnexió d'amb prou feines deu minuts que van tenir els de Luis Enrique i que va costar els dos gols, però sobretot per Fernández Borbalán, que va estar horrible i va perdonar dos penals a l'Athletic i l'expulsió d'Aduriz. I una segona part en què els blaugrana es van guanyar el dret a continuar vius en l'eliminatòria, ja que van ser capaços de reaccionar i escurçar distàncies amb un gol clau de Messi de falta. L'únic que va faltar va ser un segon gol, que no va arribar tot i que el conjunt basc va acabar amb nou homes i demanant l'hora com mai. El resultat, però –primera derrota de Luis Enrique com a tècnic del Barça en la competició del KO–, deixa l'eliminatòria del tot oberta.

Amb Cillessen lesionat, la incògnita a la porteria es va resoldre a favor de Ter Stegen. Cap concessió de Luis Enrique, que, a més, va alinear l'anomenat onze de gala, amb l'únic canvi d'Umtiti en el lloc de Mascherano, que es va quedar a la banqueta. El que era gairebé del tot esperat era que l'Athletic sortís a totes i a pressionar molt amunt. Així va ser. I, passat el primer minut, ja va arribar el primer avís, amb un córner rematat per San José que va sortir fora per molt poc. Tot i això, el Barça no es va posar nerviós i va intentar posar calma al partit i sortir jugant des del darrere, encara que sense gaire èxit. Fins passats ja els deu primers minuts no va arribar el primer xut del Barça a porteria, obra de Messi, encara que molt desviat. Semblava que, de mica en mica, el Barça anava aconseguint el domini del partit, amb Neymar molt actiu arrencant des de l'esquerra per entrar pel mig, però la intensitat era de l'Athletic. Tanta, que fins i tot Iraizoz es va passar de frenada i va fer penal a Piqué, quan ja havia rematat fora de cap. Fernández Borbalán no va veure res, el primer dels seus grans errors de la nit, tots favorables, això sí, al conjunt basc. Això, sumat al fet que el Barça no s'acabava de trobar, que els seus cracs no apareixien –especialment Messi i Suárez–, i a uns deu minuts en què els blaugrana es van desconnectar del partit, va decantar la balança per als de Valverde, que a la mitja hora de joc ja guanyaven per dos gols. El primer va arribar amb una pèrdua d'Iniesta. Aduriz va comandar el contraatac, va obrir a la banda per a Raúl García, que des de la línia de fons va centrar al segon pal, on va tornar a aparèixer Aduriz per rematar la pilota al fons de la porteria tot sol. El segon, en una altra badada del Barça. Servei de banda mal resolta per Iniesta i Jordi Alba, i pilota per a Aduriz, que va assistir Iñaki Williams dins l'àrea, des d'on va connectar un obús imparable per Ter Stegen. Poc després, Aduriz va tacar la seva gran nit amb una agressió claríssima a Umtiti en un córner a favor que havia de merèixer l'expulsió, però que, de nou, ni Fernández Borbalán ni el linier, van veure. I no es va acabar aquí el cúmul d'errors del trio arbitral. Just abans del descans, i després d'una ocasió de Neymar desfeta per una gran mà d'Iraizoz i un contraatac molt perillós de l'Athletic que per poc no va acabar en el tercer gol, el col·legiat es va tornar a empassar un penal clamorós d'Etxeita a Neymar. Tant clar havia estat que Iniesta, Jordi Alba i Busquets van veure la groga per protestar. Mals primers 45 minuts del Barça, que semblava estar encara de vacances, i pèssim arbitratge, per no dir una cosa pitjor.

El Barça estava obligat a reaccionar i a marcar en el segon temps si no es volia complicar molt l'eliminatòria, i el gol no va trigar a arribar. En el minut 5 del segon temps, falta sobre Neymar al vèrtex esquerre de la frontal i excel·lent llançament de Messi, que va aparèixer, tot i que de manera puntual, quan més falta feia. Iraizoz va arribar a tocar la pilota, que va rebotar al travesser però no en va fer prou per evitar un gol que valia el seu pes en or i que va donar tranquil·litat al conjunt blaugrana. Per fi es començava a trobar una mica còmode el Barça, que va combinar com no ho havia fet fins llavors, fent mal a les proximitats de l'àrea rival, encara que de manera esporàdica. Neymar, passat el minut 65, hauria pogut empatar amb una bona rosca des de fora l'àrea, que va refusar a córner Iraizoz. L'Athletic per la seva banda, ja minvat de forces, no renunciava a atacar, però ja no podia mantenir la mateixa pressió de la primera part i li costava força més crear perill. Encara menys, després que, faltant poc més d'un quart d'hora per al final, Raúl García veiés la segona groga per una dura entrada a Neymar i deixés el seu equip amb un home menys. Poc abans, Luis Enrique havia donat entrada a André Gomes per Rakitic per tal que l'equip fos més incisiu a la recerca del segon gol. A punt va estar de fer-lo Messi quan faltaven deu minuts per al final, després d'una demarcada de Jordi Alba, però es va entretenir un pèl i li van prendre la cartera per darrere. Poc després Iturraspe també va veure la segona groga per una altra falta a Neymar, i l'Athletic es va quedar amb nou, en un escenari del tot propici ja per als interessos blaugrana. Quan faltaven cinc minuts, i en ple setge, tot i que sense ocasions, Luis Enrique va fer entrar Paco Alcácer per Umtiti. Però ni així hi va haver manera d'empatar. El Barça gairebé no va ni tornar a posar a prova Iraizoz i l'Athletic va acabar resistint, amb lluita i coratge, però també amb molta sort, ja que en l'última acció del partit, i en un servei de córner, després d'una sèrie de rebots, Messi va xutar al pal. Decidirà el Camp Nou.