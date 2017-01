Marcat per les lesions

El 2010 Pato va afirmarque li agradaria jugar al Barça de Guardiola i el 2015 també va sonar com a possible fitxatge blaugrana

A l'Argentina sempre han tingut el mal costum de veure el substitut de Maradona –ara de Messi– en qualsevol jove promesa que ha despuntat de manera fulgurant en algun equip de la seva lliga. Si fa no fa, el mateix passa al Brasil, però en aquest cas es busca el nou Pelé o un gran golejador que agafi el relleu de figures tan estimades i idolatrades com ara Romário i Ronaldo. Ara ja fa uns anys una d'aquestes promeses era Alexandre Pato, que estava cridat a fer grans gestes en l'esport de la pilota. Tothom li augurava un futur esplendorós en un dels grans clubs europeus després que brillés des de molt jove a l'Internacional de Porto Alegre. El seu va ser un cas més de precocitat que es viu en moltes lligues de l'Amèrica del Sud, perquè amb només 17 anys ja va aconseguir debutar amb el primer equip. A més a més, la seva estrena no podia ser millor. Gol i dues assistències contra el Palmeiras, un dels grans equips del Brasil. També de ben jove va estrenar palmarès internacional amb el mundial de clubs.

El Milan va ser un dels primers a veure que Alexandre Pato estava destinat a convertir-se en una estrella, i no va dubtar a l'hora de pagar 24 milions d'euros per fitxar-lo el 2007. Contracte de cinc temporades i fitxa milionària. Com que encara era menor d'edat –tenia 17 anys– i la normativa de la FIFA prohibia les transferències internacionals, va estar sis mesos sense poder jugar partits oficials amb el conjunt italià, que el va inscriure oficialment en el mercat d'hivern, quan va fer els 18 anys. Aquells primers mesos a Itàlia semblaven confirmar que l'aposta havia estat tot un encert. En només mitja temporada va aconseguir ser titular i va marcar 9 gols en 20 partits. Unes xifres remarcables per a un jove futbolista sense experiència prèvia en el futbol europeu. Hereu del 7 de Xevtxenko, un altre ídol de San Siro, la seva carrera anava sobre rodes i tot feia presagiar que el seu vincle amb el Milan seria gairebé etern. Fins i tot es va convertir en la parella de la filla del seu propietari, Silvio Berlusconi. Amb només 21 anys ja havia marcat 44 gols en la sempre complicada lliga italiana, en la qual acostumen a predominar les defenses. I el 2009 va guanyar el Golden Boy.

La seva rapidesa i potència, però, també amagaven un problema gravíssim, la seva fragilitat física, que va començar a atacar-lo de manera exagerada l'any 2010. Només aquell any ja va tenir vuit lesions, la majoria musculars, i va estar més temps aturat que no jugant. Els anys següents les coses no van canviar i va arribar a tenir una lesió cada dos mesos i mig. El Milan no sabia trobar cap explicació, tampoc el jugador, que es va fer visitar per multitud d'especialistes i va viatjar fins i tot expressament als Estats Units. La gran carrera que se li pressuposava, però, va quedar truncada per les lesions malgrat que les seves xifres globals al Milan no estan del tot malament: sis temporades i 63 gols en 150 partits. També va guanyar un scudetto i una supercopa d'Itàlia. El 2011 va marcar el cinquè gol més ràpid de la Champions, precisament contra el Barça i al Camp Nou.

Amb un gust agredolç per la seva primera aventura europea, Pato va tornar al Brasil per jugar amb el Corinthians, que va pagar per ell una bona quantitat de diners. Les lesions no van desaparèixer del tot, però el van respectar més i va poder tenir més continuïtat. Malgrat tot, el van cedir al São Paulo. Va tornar a provar sort en el futbol europeu al Chelsea, al qual va arribar cedit a principis del 2016. Guus Hiddink, però, va considerar que no tenia la forma òptima i li va preparar un pla específic de sis setmanes per millorar la condició física. Malgrat tot, no va debutar oficialment fins al 2 d'abril, contra l'Aston Villa. Aquell dia va marcar, però tret d'un altre partit, contra el Swansea, no tornaria a jugar al conjunt londinenc. Quan tothom s'esperava que tornés al São Paulo, el 27 de juliol es va fer públic que fitxava pel Vila-real, on està alternant titularitats i suplències i on espera posar fi als seus problemes físics i tenir la continuïtat desitjada. Fins ara ha jugat 11 partits de lliga i ha marcat 2 gols; en l'Europa League ha fet 2 gols en 5 partits, i en la Champions, en va fer 1 en 2 partits.

Se'l va relacionar amb el Barça