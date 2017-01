El capità sense braçal

Dijous, unes hores abans del partit de San Mamés, Pep Guardiola descartava aspirar algun dia a la presidència del FC Barcelona amb unes eloqüents manifestacions en les quals rectificava Fabio Capello, que havia apuntat aquesta possibilitat en una entrevista: “Haig de dir al senyor Capello, a qui vaig tenir la sort de tenir com a entrenador a la Roma, que mai no seré president del Barça. Per això ja hi ha Gerard Piqué.” L'entrenador del Manchester City va reblar el clau de la seva aposta repetint el que ja ha dit en altres ocasions: que Piqué pot comptar amb el seu vot quan es presenti a les eleccions a la presidència del club blaugrana.

Fa temps que la figura del central de la Bonanova transcendeix el que passa al terreny de joc. Gerard Piqué és alguna cosa més que un futbolista, i no només pel glamur que envolta la seva vida personal: el seu caràcter i l'indiscutible pes que té dins del vestidor, encara que no sigui un dels quatre capitans, l'han convertit en la veu de la plantilla, i fins i tot del club, sobretot quan les coses van mal dades. Per això, a Bilbao, unes hores més tard de les declaracions de Guardiola, va ser ell qui va prendre la paraula per denunciar el desastrós arbitratge de Fernández Borbalán, fent palès, de nou, el seu lideratge.

“El penal a Neymar ha estat claríssim. I el que m'han fet a mi, també. Però ja sabem com funciona això. Ho vam veure ahir [per dimecres] en el Real Madrid-Sevilla. En la línia dels últims temps”, va etzibar, en unes primeres declaracions, colpejant sense miraments l'estament arbitral. Més tard, en declaracions a Televisió de Catalunya, les seves paraules van ser encara més clares: “És el dia de Reis i no podem estar amb els nens a casa. Venim a jugar a futbol i no a la ruleta russa, que és el que provoca aquesta mena d'arbitratges. De vegades és negre i toca vermell, i a la inversa. Ja sabem com funciona, ja hi estem acostumats. Esperem que millorin el nivell.”

N'hi va haver més. Abans que acabés la nit, després que el programa Estudio Estadio, de Televisió Espanyola, preguntés als seus espectadors quin equip havia estat més perjudicat per l'arbitratge de Fernández Borbalán a San Mamés, Piqué va mostrar la seva indignació amb una piulada en la qual apareixien aquesta enquesta i la que va fer el mateix programa el 20 de desembre passat, preguntant si era una falta de respecte per a l'Hèrcules que el Barça hagués donat descans a la MSN i al mateix Piqué. “Un parell de preguntes d'una televisió pública en menys d'un mes... Felicitats”, deia el central del Barça, acompanyant aquesta frase, de manera irònica, per la icona d'unes mans aplaudint.

Sempre excessiu, sempre majúscul, com a futbolista i quan pren la paraula, per bé o per mal Gerard Piqué es fa escoltar amb un discurs que, agradi o no, expressa el que sent bona part del barcelonisme. De fet, sense ell difícilment s'entendria el Barça actual. Qui, si no ell, a més d'aixecar tres Champions, sis lligues i quatre copes, és capaç d'ajudar a aconseguir un contracte de patrocini com el que ha signat el Barça amb Rakuten? Qui, si no ell, pot mantenir un rendiment que el fa estar entre els millors del món i, alhora, dirigir una empresa? Qui, si no ell, pot liderar de manera inqüestionable la plantilla del Barça, tot i no portar el braçal de capità?