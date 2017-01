Cillessen ja treballa sobre la gespa

Després d'haver obert els regals –i potser haver rebut una mica de carbó– de bon matí, els futbolistes del Barça es van exercitar ahir a la ciutat esportiva per girar full després de la derrota a San Mamés i centrar-se en la lliga, que torna diumenge per als blaugrana. En la sessió de recuperació, habitual després de qualsevol partit, els que van ser titulars contra l'Athletic van fer una feina molt suau, i la resta van treballar més intensament. A la sessió hi va participar el porter Jasper Cillessen. L'holandès, que va arribar de les vacances de Nadal amb una lesió muscular al soli de la cama esquerra, està en plena recuperació, i ahir va començar a treballar sobre la gespa. El pronòstic del servei mèdic del Barça va determinar que el porter estaria unes dues setmanes de baixa, i ja en fa una, així que Luis Enrique l'hauria de tenir a la seva disposició per al partit contra Las Palmas. Mentrestant, Marc-André ter Stegen ocuparà la porteria tant en la lliga com en la copa, i Jordi Masip estarà a la banqueta.

El porter holandès es va exercitar sobre la gespa, però encara no participa amb el grup, i per això el porter del juvenil Sergi Puig es va exercitar amb el primer equip. L'altre futbolista que va ser protagonista ahir va ser Denis Suárez. El migcampista gallec va fer ahir 23 anys i va ser felicitat pels seus companys sobre la gespa del camp Tito Vilanova de la ciutat esportiva abans de l'inici de la sessió.

Felicitacions a banda, els futbolistes de Luis Enrique ja han canviat el xip de la copa i pensen ja en el partit de lliga contra el Vila-real. Serà una nova oportunitat perquè els de Luis Enrique aconsegueixin la primera victòria de l'any, que és necessària per intentar retallar distàncies respecte al Madrid, actualment amb tres punts més però amb un partit menys. Avui els blaugrana s'entrenaran a partir de les 11 hores i després parlarà Luis Enrique en roda de premsa.