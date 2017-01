El The Best surt a la llum

La FIFA va fer públic ahir el disseny del trofeu The Best que entregarà dilluns que ve al millor futbolista del 2016 en la gala The Best FIFA Football Awards, que se celebrarà a Zuric. Messi, Griezmann i Cristiano Ronaldo, a priori el favorit després de rebre recentment la Pilota d'Or atorgada per France Football, aspiren al guardó. Zidane, Ranieri i Santos són els tres finalistes del premi al millor entrenador i Marta, Lloyd i Behringer són les tres candidates a millor futbolista en categoria femenina. El trofeu ha estat dissenyat per l'artista croata Ana Barbic Katicic i destaca per la pilota [31 centímetres i 6,4 kilos] que adorna la cúspide del trofeu i que emula la pilota utilitzada en aquell Uruguai-Argentina del 1930, la primera final d'un mundial.

En principi, l'expedició del FC Barcelona que viatjarà el mateix dilluns cap a Zuric l'endemà del partit contra el Vila-real al Madrigal estarà formada pels quatre jugadors blaugrana que formaran part de l'onze FIFPro, que es va filtrar fa uns dies (Messi, Neymar, Piqué i Iniesta) i per una nodrida representació institucional encapçalada d'entrada pel president Josep Maria Bartomeu. Jordi Mestre i Albert Soler també hi seran. Qui no viatjarà és Luis Enrique, que no forma part dels tres finalistes a millor entrenador i que habitualment no acostuma a assistir a aquest tipus d'actes.