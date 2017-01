Primer partit de l'any, sinònim de punxada

Al Barça se li continuen entravessant les arrencades d'any. En l'era Luis Enrique, de fet, l'equip no ha guanyat mai encara el primer partit de l'any. Tres precedents, tres decepcions. Dijous el Barça va tornar de Bilbao amb un 2-1 contra l'Athletic que deixa l'eliminatòria de copa oberta i amb clares esperances de capgirar-la dimecres al Camp Nou, però el resultat no va deixar content cap membre del vestidor blaugrana. L'1-0 classifica el Barça per als quarts de final del torneig del KO, però al grup no li va agradar el que va passar damunt la gespa de San Mamés. A ningú li agrada perdre el primer partit de l'any, i encara menys de la manera que es va produir. L'arbitratge desastrós de David Fernández Borbalán va perjudicar clarament els interessos blaugrana. Els dos penals no xiulats a Piqué i Neymar i la vermella que no va ensenyar a Aduriz per l'agressió a Umtiti van condicionar el partit i van impedir directament que el Barça marxés de Bilbao amb un resultat més positiu.

La dada curiosa és que el Barça tampoc va saber saldar amb victòria l'estrena futbolística del 2016 i la del 2015. Els dos anteriors precedents, un empat i una altra desfeta. La temporada passada, l'equip, que com en tots tres casos li va tocar iniciar l'any lluny del Camp Nou, va empatar a zero en la seva visita a Cornellà-el Prat en un partit similar quant a intensitat i duresa al viscut fa dos dies a San Mamés. Aquell partit va tenir moltes menys jugades polèmiques, però a l'Espanyol se'l va acusar d'un excés d'agressivitat en moltes fases del partit. De fet, tot el que es va produir en aquell derbi va ser la guspira que va encendre els ànims dels dos posteriors derbis d'aquella ja famosa trilogia del gener de l'any passat.

Però, per recordada, la desfeta d'Anoeta del 4 de gener del 2015. Aquell dia el Barça va perdre en la seva visita a Sant Sebastià contra la Real Sociedad per culpa d'un gol en pròpia porteria de Jordi Alba (1-0), però aquella derrota curiosament seria el punt d'inflexió cap a la consecució del triplet. Aquell dia Luis Enrique va deixar a la banqueta Messi després de les vacances en una decisió que no va agradar a l'argentí i va obrir més la ferida en la relació, però la intermediació de veus assenyades del vestidor, com la de Xavi, van permetre de nou l'acostament entre tots dos. L'equip va fer pinya i a partir de llavors va sumar divuit victòries en la lliga, només una derrota (contra el Màlaga) i dos empats. Clau va ser l'immediat 3-1 a l'Atlético al Camp Nou. Demà, partit importantíssim també contra el Vila-real al Madrigal.