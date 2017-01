Reincidència de l'Athletic contra les cames de Ney

La duresa que va utilitzar l'Athletic en alguns trams del partit de copa de la nit de Reis no és res de nou en els enfrontaments del Barça amb el conjunt basc. Ens remuntem als anys vuitanta i trobem les lesions de Bernd Schuster i Diego Armando Maradona per dues entrades d'Andoni Goikoetxea, que són d'aquelles imatges que quedaran per sempre a la retina dels culers. Al llarg dels anys, els Athletic-Barça, un dels enfrontaments més històrics del futbol espanyol, s'han convertit en partits intensos, plens de passió. Als catalans mai els ha resultat fàcil visitar San Mamés, ni el nou ni el vell, i dijous en van tenir una nova prova. De la dificultat de vèncer l'Athletic i de la seva intensitat, que en alguns moments va sobrepassar el límit.

Les cames de Neymar van tornar a ser el blanc de gairebé totes les puntades de peu que van donar els futbolistes de l'Athletic. De les 20 faltes que van xiular Fernández Borbalán a favor dels blaugrana, sis van ser al crac brasiler i quatre a Andrés Iniesta, els dos futbolistes de Luis Enrique que més van rebre. De fet, Neymar va rebre les dues faltes que van provocar les expulsions de Raúl García i Iturraspe, les dues clares i molt fortes. El brasiler està acostumat a rebre patacades allà on va, però sembla que els jugadors de l'Athletic li tenen una mania especial. El barret a Bustinza en la copa del Rei al Camp Nou va encendre els ànims, i des de llavors, els futbolistes més bruscos van per ell sense miraments.

Aduriz i García recauen

Dos dels homes que més polèmiques van iniciar a San Mamés dijous van ser Aritz Aduriz i Raúl García. El davanter, lloat en innumerables ocasions pels seus gols, és reincident en el joc brut, com va quedar palès amb el cop al coll que va propinar a Umtiti. El basc va veure nou targetes grogues la lliga passada, dotze en la 2014/15 i vuit grogues i dues vermelles el curs 2013/14. Són xifres molt similars a les de Raúl García, amb deu grogues en els cursos 2013/14 i 2015/16, i vuit en el 2014/15. De vermelles, però, ben poques. De fet, el navarrès, que té fama de brut, no era expulsat des que militava a l'Osasuna. La nit de Reis, doncs, vam veure una versió bastant habitual d'Aduriz i García, que acostumen a comptar amb la permissivitat dels àrbitres.