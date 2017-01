“Tenim l'obligació de sumar els punts i necessitarem una gran nit”

“Afrontem el partit sabent el nivell del Vila-real. És l'equip que menys gols ha encaixat i és capaç d'associar-se, i de ser rocós en defensa”.

“Necessitarem fiabilitat i precisió en l'associació. El Vila-real no ens deixarà tocar amb facilitat, i tenir la possessió pot ser una de les claus”.

“A excepció del resultat, la resta el partit (San Mamés) em va agradar. Vam estar a un gran nivell en defensa i en atac, amb els matisos que cal fer quan encaixes dos gols. Però vam merèixer molt més”.

“L'actitud de l'equip és la línia a seguir. Vaig veure millor que mai la distància entre línies, la pressió alta, una gran segona part venint d'una primera part complicada”.

“No tinc res a dir. Estic a favor de qualsevol cosa que ajudi el col·lectiu arbitral, que beneficiï l'espectacle, i que protegeixi els jugadors”.

“Tenim marge d'error, segur. Cap equip no guanyarà cap partit de Lliga. Però és evident que no estem a la posició que volíem. El que ens toca és guanyar, és la nostra obligació”.

“No vull parlar de la meva renovació”.

“En el rendiment de Neymar hi ha més aspectes positius que negatius”.

“Encara no ha passat, no ho sé”. (possible sanció a Piqué).