Una vida millor. Aquest va ser el gran somni compartit que va dur a les famílies Soriano i Sansone, com tantes d'altres del sud d'Itàlia, a abandonar en la dècada dels 70 la seva estimada Campània per instal·lar-se a Alemanya. La primera, originària d'Sperone, es va traslladar fins a Darmstadt (Hessen), on el 8 de febrer de 1991 va néixer Roberto Soriano. Els Sansone, per la seva part, van escollir Munic (Baviera) com a destí, on 215 dies després que Roberto va venir al món Nicola Sansone. Ni ells ni Robert Altman, el director del cèlebre film Vides encreuades, ni ningú ho sabia llavors, però acabava de crear-se un vincle que, tot i alguns indicis en el futbol de base del Bayern, no veuria la llum fins a l'actualitat, i ni més ni menys que damunt de la gespa del Madrigal.

“A casa sempre hem parlat en napolità i hem estat uns grans seguidors de la selecció italiana”, va explicar fa uns mesos Roberto Soriano. I és que la seva família, i especialment el seu pare, sempre ha dut el calcio a les venes, fins el punt que ell va ser el primer entrenador que van tenir Roberto i el seu germà Elías. A aquesta passió gairebé innata pel futbol i per Itàlia, en el cas de Roberto s'hi van unir uns dots especials amb la pilota als peus que no van passar desapercebuts per als observadors del Bayern, que el van incorporar per al seu futbol de base. I així va ser com Roberto Soriano va marxar a Munic, a 400 quilòmetres de la seva família i a 1.100 del seu enyorat Sperone –on mai va deixar de passar les vacances–, en busca del mateix somni que uns anys enrere havien dut als seus avis i als seus pares a marxar a viure a Alemanya. I a Munic va ser on el jove Roberto Soriano va conèixer a Nicola Sansone, un altre alemany fill d'immigrants italians i amb la Campània ben present al cor. “Sempre m'he sentit més italià que cap altra cosa. A casa no miràvem la Bundesliga, sempre teníem la serie A a la pantalla”, va explicar Sansone l'any 2012. Malgrat aquests sentiments proitalians compartits, l'objectiu de tots dos talents sempre va ser el de triomfar en un Bayern que apostava clarament pel planter, com va quedar demostrat amb companys seus com Müller, Kroos o Alaba. Aquell somni, però, es va esquinçar l'estiu del 2010, quan el conjunt bavarès va convèncer Roberto Soriano perquè marxés traspassat a la Sampdoria, que poc després el va cedir a l'Empoli. “Jo em volia quedar, però vaig passar d'haver de lluitar per un lloc en el filial del Bayern a tenir a Gènova el mateix tracte que Cassano, i a 20 graus de temperatura”, va etzibar Soriano un any després, quan el seu excel·lent rendiment a la Toscana li va valdre un lloc en la primera plantilla de la Samp. “No tinc res en contra d'Alemanya, ni molt menys, però a mi m'agrada riure i la vida social. Els alemanys són diferents, són com les pintures, tancats, emmarcats i seriosos. Per això sempre vaig voler jugar amb les inferiors d'Itàlia. En l'escola, de fet, els meus millors amics sempre van ser els turcs i els marroquins, més semblants a mi, amants del soroll, i en el Bayern ho van ser Alaba i Sansone.”

Eclosió a la Serie A