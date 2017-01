“Tots dos equips voldrem la pilota i la possessió serà clau”

El partit a Vila-real no serà gens fàcil. El conjunt castellonenc és un molt bon equip, amb recursos i ben treballat des de fa anys. És, per tant, una nova prova de foc per al Barça en aquest dur inici d'any. Luis Enrique, però, n'és plenament conscient i ahir ja va reconèixer que hauran d'oferir la seva millor cara si volen tornar a Barcelona amb els tres punts sota el braç. “Afrontem el partit sabent el nivell del Vila-real. És l'equip que menys gols ha encaixat (11 en 16 jornades). Escribà ha fet una gran feina. És capaç d'associar-se, i de ser rocós en defensa. Això l'ha portat a ser on és”, va assenyalar.

El conjunt de Fran Escribà, com el Barça, té predilecció per tractar bé la pilota i no rifar-la. Serà un enfrontament on tots dos equips voldran fer-se amb el domini del joc i qui en surti vencedor en aquest aspecte pot tenir molt a favor. “Serà complicat, ells volen la pilota igual que nosaltres. Necessitarem una molt bona pressió, i haurem de ser fiables i precisos en les possessions de pilota. Dominar la possessió davant un rival així serà clau”. Luis Enrique no va amagar que tenen l'“obligació” de guanyar però malgrat la diferència de punts amb el Real Madrid, que ahir va golejar el Granada, considera que encara tenen marge d'error en la lliga, encara que aquest sigui mínim. “N'hi ha, segur. Cap equip no guanyarà cap partit de Lliga. Però és evident que no estem a la posició que volíem. El que ens toca és guanyar per posar pressió al líder i intentar caçar-lo”.

La ressaca del partit de la copa del Rei contra l'Athletic Club va centrar bona part de la roda de premsa del tècnic asturià. I ho seguirà fent els propers dies a l'espera del que decideixi el comitè d'àrbitres dilluns amb les declaracions de Piqué. No es descarta que sigui sancionat. Ahir Luis Enrique va preferir no opinar sobre el tema. “No diré res sobre una cosa que encara no ha passat”. Sobre la polèmica arbitral per l'agressió d'Aduriz, el tècnic del Barça si que va voler deixar molt clar que respectava la feina dels col·legiats i es va mostrar partidari de la implantació de les noves tecnologies per ajudar-los en la seva feina. “Estic a favor de qualsevol cosa que ajudi el col·lectiu arbitral, que beneficiï l'espectacle, i que protegeixi els jugadors. Cal ajudar als àrbitres. Tots. Primer els professionals. És molt complicat decidir en instants”.

Pel que fa estrictament a l'anàlisi futbolístic del partit, Luis Enrique va sortir satisfet amb el rendiment del seu equip a San Mamés. “A Bilbao vam estar a un bon nivell, creant moltes ocasions. L'equip va merèixer molt més, no canvia res el plantejament per al següent partit independentment del que hagi passat a San Mamés”, va assenyalar. “L'actitud de l'equip és la línia a seguir. Vaig veure millor que mai la distància entre línies, la pressió alta, una gran segona part venint d'una primera part complicada... Aquesta és la línia”, va insistir l'asturià, que també va voler elogiar el comportament dels seus homes quan la tensió va anar en augment al segon temps.

Un dels jugadors que més puntades va rebre va ser Neymar. Luis Enrique no es va mostrar gens preocupat per la falta de gol del brasiler i va elogiar les seves prestacions. ““El veig molt bé. Ha demostrat durant la seva carrera la seva maduresa i categoria. Supera situacions d'estrès. En el seu rendiment hi ha més aspectes positius que negatius”.