Torna la lliga després de l'aturada nadalenca, i ho fa amb un partit de màxima exigència per al Barça. Visitar el Madrigal sempre és complicat entreni qui entreni el Vila-real, i avui els blaugrana estan obligadíssims a guanyar si no volen quedar molt lluny del Real Madrid, que ahir es va desfer amb tranquil·litat del Granada golejant-lo al Santiago Bernabéu (5-0).

L'equip de Luis Enrique se'n va anar de vacances amb bones sensacions. El retorn d'Andrés Iniesta va provocar una important millora en el joc del col·lectiu, que es va veure traduïda en bons resultats. Avui, contra un rival molt complicat, es podrà comprovar si l'equip continua creixent ara que entra en la segona part de la temporada. Va semblar que s'aturava la seva progressió en la primera part del partit de copa contra l'Athletic dijous passat, però el rendiment va ser molt millor en la segona part d'un partit en què l'àrbitre va perjudicar de manera clara els de Luis Enrique i que va exigir molt dels blaugrana. El desgast de San Mamés i el fet que el Barça estigui obligat a remuntar dimecres vinent si vol continuar viu en la copa pot convidar el tècnic asturià a fer rotacions, però són pocs els canvis que s'intueixen en l'onze a causa de la importància del partit i la qualitat del Vila-real. Si de cas, l'entrada de Mascherano per Umtiti a l'eix de la defensa acompanyant Piqué i el retorn de Denis Suárez al mig del camp. El gallec no va ser convocat per al partit de copa i podria tornar a la titularitat després del seu bon partit en el derbi contra l'Espanyol, tenint en compte que el Vila-real és un equip que mirarà de discutir la possessió de pilota al Barça i Denis Suárez té unes característiques especials per tenir més la pilota. El jugador del Barça, a més, torna a un escenari que coneix prou bé després d'haver triomfat allà a les ordres de Marcelino, fet que li va permetre tornar al Barça l'estiu passat. Inqüestionable és la presència del trident. Neymar va fer un molt bon partit dijous a San Mamés i Messi va tornar a veure porteria, demostrant que els blaugrana han tornat bé de l'aturada nadalenca i que mantenen una bona condició física tot i haver tornat més tard que els seus companys.

Pel que fa al Vila-real, els de la Plana Baixa continuen sent un grup molt qualificat tot i el sorprenent canvi d'entrenador que van fer quan estava a punt de començar la temporada. Fran Escribà ha mantingut el nivell que l'equip tenia amb Marcelino, i el Vila-real va tancar l'any en zona de lliga de campions després de fer una exhibició de futbol contra l'Atlético de Madrid en l'últim partit de l'any. El Madrigal va vibrar amb el contundent 3-0, mostrant que els d'Escribà són un grup fort com a local. Vuit partits de lliga jugats a casa i sis victòries, un empat i una derrota, sorprenent, contra l'Alavés (0-2). La seva estrena competitiva en aquest 2017, però, no va ser gaire lluïda. Com el Barça, el Vila-real té una eliminatòria difícil en els vuitens de final de copa. El primer assalt el va perdre a Anoeta contra la Real Sociedad (3-1) i també està obligat a remuntar la setmana vinent. El Vila-real va tenir un parell de baixes importants a Sant Sebastià –Bruno Soriano i Víctor Ruiz estaven tocats–, però tots dos s'han recuperat per al partit d'aquesta nit i Escribà podrà alinear el seu millor onze si el brasiler Pato aconsegueix recuperar-se de la grip que l'ha mantingut més d'un dia al llit aquesta setmana. Quatre futbolistes estan brillant especialment al Vila-real en aquesta primera volta del campionat. El doble pivot format per Bruno Soriano i Manu Trigueros és el termòmetre de l'equip. Roben pilotes, les distribueixen i avancen les línies. Trigueros està fent una gran temporada, i s'ha especialitzat a fer grans gols en les últimes setmanes. Va marcar un gran gol en la copa contra la Real Sociedad i ja ho havia fet en l'últim partit de lliga contra l'Atlético de Madrid i en l'última jornada de l'Europa League contra l'Steaua de Bucarest. Víctor Ruiz, per la seva banda, s'ha convertit en el líder d'una defensa en la qual Musacchio està sent massa irregular i Mario Gaspar i Jaume Costa acostumen a convertir-se en extrems moltes vegades.

El quart futbolista més destacat del grup de Fran Escribà està sent Sansone, que és el màxim golejador de l'equip en la lliga amb sis gols.

El Madrigal és un camp complicat aquesta temporada, i ho ha estat històricament per al Barça. Els blaugrana hi han patit molt, però les estadístiques indiquen que han pogut resoldre bé els partits en la majoria de visites. En els últims set partits de lliga que el Barça ha jugat a Vila-real ha aconseguit cinc victòries i dos empats, l'últim, la temporada passada, quan es va deixar igualar un 0-2 després d'una actuació no gaire afortunada de Mathieu. L'última derrota és del 20 d'octubre del 2007, quan l'equip que entrenava Frank Rijkaard va caure per 3-1.