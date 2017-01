Habituat als retorns

Rotacions a la vista avui a Vila-real per part de Luis Enrique. Després del desgast físic que va comportar l'exigent partit de copa jugat dijous a San Mamés i amb l'objectiu de la remuntada contra l'Athletic en el partit de tornada de dimecres molt present al cap del vestidor blaugrana, l'asturià mourà peces contra l'equip de Fran Escribà. El Barça està obligat a guanyar per no despenjar-se de la lliga després del 5-0 d'ahir del Real Madrid al Granada, i un dels jugadors que previsiblement podrien tenir entrada en l'onze és Denis Suárez. Seria un bon regal d'aniversari [divendres va fer 23 anys]. El gallec, que precisament va ser un dels homes que va quedar fora de la llista que va viatjar a Bilbao per decisió tècnica, torna avui a la que va ser casa seva la temporada passada. Amb el conjunt de la Plana Baixa, el de Salceda de Caselas va marcar 4 gols en la lliga i un altre a l'Europa League, en una temporada que va tenir moltíssim protagonisme quant a minuts (va participar en 33 partits de lliga, 2 de copa i 13 a Europa), que li va valdre el seu retorn a can Barça. Ara per ara, amb el Barça ha participat en 15 partits de lliga (7 de titular) i ha superat ja la barrera dels 1.000 minuts en el global de les competicions. El gallec compta per a Luis Enrique, però el gol continua sent la seva assignatura pendent. Encara no sap què és marcar amb el Barça.

El d'avui serà el primer cop que jugui contra el Vila-real amb la samarreta blaugrana, però no serà el seu primer retorn a una de les seves anteriors cases. El gallec guarda un bon record per exemple de la seva visita al Sánchez Pizjuán del mes de novembre. Aquell dia, contra el Sevilla [hi va jugar la temporada 2014/15], va ser titular compartint zona de mitjos amb Rakitic i Sergio, i a més el Barça va guanyar per 1-2. Pitjor record té de la seva visita a Galícia el mes d'octubre. Contra el Celta (els seus orígens estan a les instal·lacions esportives d'A Madroa) només va jugar 14 minutets i el Barça, a més, va perdre per 4-3. A veure què passa avui.