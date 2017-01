Tot indica que el primer The Best no serà per al millor

La FIFA donarà a conèixer aquesta tarda el nom del guanyador del primer premi The Best de la història, el guardó que ha creat el màxim organisme del futbol internacional per recuperar el desaparegut FIFA World Player, després que France Football renunciés a seguir entregant conjuntament la Pilota d'Or. Els tres finalistes, anunciats el 2 de desembre, són Cristiano Ronaldo, Messi i Griezmann, i tot indica que el vencedor serà el davanter del Real Madrid, malgrat el cúmul de crítiques que ja va generar la seva designació com a guanyador de la Pilota d'Or. Tot i que el rendiment individual del portuguès no ha estat superb, com tampoc la seva incidència directa en els èxits col·lectius assolits, sembla que el fet d'haver aixecat la Champions i l'Eurocopa seran suficients perquè acabi obtenint el guardó. En aquesta ocasió, però, algunes informacions assenyalen que Ronaldo s'imposarà a Messi per un marge força petit de vots, a diferència del que va succeir en la Pilota d'Or, en què la distància va ser escandalosament gran. El guanyador ha estat escollit pels capitans de les seleccions adherides a la FIFA (25%), els seus entrenadors (25%), el públic que ha votat per internet (25) i un grup de 200 periodistes (25%). Com en les cinc entregues de la FIFA Pilota d'Or, el premi serà el punt culminant d'una gala que se celebrarà a Zuric (Suïssa), tot i que aquesta vegada el Palau de Congressos ha deixat pas als estudis TPC de la capital helvètica. L'acte començarà a les 18.30 h (Esport3) i serà presentat per l'actriu nord-americana Eva Longoria i pel periodista alemany Marco Schreyl.

A banda del premi The Best al millor jugador masculí del 2016, en la gala també es farà entrega del guardó a la millor jugadora –les finalistes són Melanie Behringer (Alemanya), Carli Lloyd (EUA) i Marta Vieira (Brasil)–, el de millor entrenador –els nominats són Claudio Ranieri (Leicester), Zinedine Zidane (Real Madrid) i Fernando Santos (Portugal)–, el de millor entrenadora –Jill Ellis (EUA), Silvia Neid (Alemanya) i Pia Sundhage (Suència), el premi Puskas al millor gol, el premi Fair Play i el premi a la millor afició. A més, i com és habitual, també es presentarà l'onze FIFPro, entre els quals hi haurà quatre jugadors blaugrana: Leo Messi, Piqué, Iniesta i Luis Suárez.

L'expedició blaugrana