L'àrbitre torna a alterar el Barça

Quan molts blaugrana encara no s'havien recuperat de l'arbitratge de San Mamés dijous en la copa, ahir el Barça va veure com, en la lliga, tampoc els col·legiats estan encertats. Iglesias Villanueva va tenir una actuació prou correcta en la primera meitat del partit però la va esguerrar en el segon temps, errant en jugades que haurien pogut canviar el signe del partit. El col·legiat gallec es va equivocar tant a favor com en contra del Barça. Els de Luis Enrique, ja amb l'1-0 al marcador, van protestar molt enèrgicament un clar penal de Bruno Soriano per unes mans que van aturar un xut de Messi. L'àrbitre no va xiular penal, malgrat que el jugador groguet es va arrossegar per la gespa fins a tocar la pilota.

Iglesias Villanueva tampoc va veure penal en unes mans de Javier Mascherano en l'àrea de Ter Stegen. I quan les protestes dels uns i els altres encara ressonaven a l'Estadi de la Ceràmica, unes altres mans de Bruno Soriano dins de l'àrea, aquestes menys clares, van tornar a quedar impunes davant l'estupefacció dels blaugrana, sobretot Denis Suárez, qui controlava la pilota quan el seu excompany va cometre la infracció.