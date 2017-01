La ruleta a l'interior dret dóna la titularitat a Gomes

Tres canvis va introduir Luis Enrique a Vila-real respecte al partit contra l'Athletic Club. Mascherano, Digne i André Gomes van entrar al lloc d'Umtiti, Jordi Alba i Rakitic. De nou van tornar les rotacions a l'interior dret, la posició més disputada aquesta temporada i la que disposa de més efectius. A l'ahir anomenat estadi de la Ceràmica, va tornar a jugar d'inici el migcampista portuguès, la gran aposta de Luis Enrique aquest curs, que va guanyar la partida a Denis Suárez, que ahir tornava a la que l'any passat va ser casa seva. A Rakitic li va tocar quedar-se fora de la llista de convocats. Si bé és cert que contra l'Athletic això li va passar a Denis Suárez i contra l'Espanyol a André Gomes, que el croat fos el sacrificat és una prova més que ja ha perdut la condició d'imprescindible que havia tingut per al tècnic en els seus dos primers anys. Rakitic només ha completat 10 dels 21 partits en què ha participat. Si se sumen els minuts que ha disputat en aquests moments del campionat amb els que acumulava la temporada passada, equivaldrien a haver jugat sis partits menys (1.479 per 2.047).

Durant el partit, André Gomes va haver d'estar molt pendent d'ajudar Sergi Roberto perquè el Vila-real va decidir fer la majoria d'atacs per la banda esquerra, on tenia Soriano i Pato. En alguna jugada van patir per controlar-los, però en línies generals van estar seriosos en fase defensiva. En atac, al portuguès li segueix faltant deixar-se anar molt més. El seu joc segueix sent massa pla, burocràtic, sense ganes de prendre el mínim risc. Va provar el xut a porteria en el minut 17, però va marxar per sobre de la porteria d'Asenjo. Aquesta és una faceta en què hauria d'insistir molt més. En el minut 56, va ser l'iniciador d'un bon contraatac que Messi no va materialitzar.

En el minut 67 de partit, Luis Enrique el va retirar del camp i va fer entrar Denis Suárez, que es va guanyar els aplaudiments de l'afició del Vila-real. El gallec es va veure immers en una de les jugades polèmiques del partit quan després de controlar dins de l'àrea, Bruno, des del terra va tocar la pilota amb les mans. L'àrbitre, però, li va xiular falta prèvia i la jugada va acabar amb els jugadors blaugrana protestant i amb Sergi Roberto i Sansone amonestats.