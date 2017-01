Simplement, ‘the best'

Fins al minut 89 semblava que el gol se li resistiria, al Barça. Era d'aquells partits en què la pilota no vol entrar i se sol dir que si hagués durat quatre dies més els blaugrana tampoc haurien vist porteria. Però en el minut 90 Messi va provocar una falta a la frontal de l'àrea que ell mateix es va encarregar de materialitzar de manera magistral clavant-la a l'escaire amb un toc sublim mentre Asenjo contemplava amb resignació l'inabastable de la rematada. Un golàs que podria acabar sent decisiu en la lluita pel títol de lliga perquè una derrota a l'Estadi de la Ceràmica hauria estat nefasta tenint en compte que el Madrid s'hauria escapat de més punts encara. I amb un partit menys. Així que es pot dir perfectament que, un cop més, Messi va rescatar l'equip del problema en què es trobava. Si fa no fa, com va passar a San Mamés, en què el seu gol, també de falta, manté vives les esperances blaugrana en la copa.

L'argentí el va celebrar amb ràbia perquè feia força minuts que estava amb la mosca al nas per l'arbitratge que de nou va patir l'equip. Ell mateix va veure com Bruno Soriano, des del terra, tocava la pilota de manera clamorosa amb les mans en el minut 71 en una rematada perillosa des de dins de l'àrea. Un minut després, la desesperació de Messi es va fer encara més gran quan un gran xut de rosca seu va topar amb el pal de la porteria defensada per Asenjo. L'argentí va estar intermitent durant el partit, intervenint menys del que l'equip el necessita en aquests moments difícils. Però el Vila-real el va tenir ben controlat gràcies a una excel·lent feina dels migcampistes Bruno Soriano i Trigueros i de la parella de centrals formada per Musacchio i Víctor Ruiz. No és cap casualitat que aquest Vila-real sigui l'equip que menys gols encaixa de la lliga.

Com en la majoria de partits, Messi va buscar associar-se contínuament amb els seus companys de trident. En el minut 8 ho va fer amb Neymar, que va estar a punt de marcar, però Asenjo va aturar-li la rematada, massa forçada. Abans del descans, Messi la tindria de córner amb una gran rematada de cap però el porter del Vila-real va estar molt encertat i fent una gran estirada va enviar la pilota de nou a córner. En el minut 52 l'argentí, intel·ligent, va treure una falta ràpida per deixar sol Neymar, que va tornar a topar amb Asenjo. La sequera del brasiler és preocupant. Poc després serviria una pilota perfecta perquè Mascherano la pentinés, però també va marxar fora.

Possiblement Messi avui a Zuric no s'endurà el premi The Best que entrega la FIFA com tampoc es va endur la Pilota d'Or ara fa unes setmanes. Però tothom té clar que és el millor jugador del món per accions com les d'ahir. En un moment en què l'equip no està en una dinàmica positiva i els seus companys d'atac no estan sent gaire efectius, l'argentí va ser el principal argument per creure en l'empat. En la lliga Messi ja ha fet 13 gols i encapçala la classificació de màxims golejadors.