“Hem de ser més forts per canviar la dinàmica”

Satisfet amb el partit dels seus jugadors, però capcot per la pèrdua de dos punts més en la lluita per la lliga. Així es va mostrar després del partit Luis Enrique, que va reiterar en diverses ocasions que el Barça havia merescut el triomf. “No tinc res a retreure als meus jugadors. Hem fet més mèrits que el Vila-real i hem generat ocasions suficients per guanyar”, va analitzar l'asturià, que va fer referència als darrers mals resultats del Barça. “Les sensacions de Bilbao van ser bones, i les d'avui [per ahir] encara han estat millors. Mires els marcadors, però, i hem perdut un partit i n'hem empatat un altre. No estem en una dinàmica favorable, i el que hem de fer és canviar-la, i això només ho assolirem mirant de ser millors en cada partit i sumant de tres en tres.” Tot i que el Real Madrid s'ha escapat a cinc punts, i amb un partit encara pendent, l'entrenador blaugrana es va negar a donar la lliga per perduda, tot i admetre que remuntar serà molt complicat. “Encara no hem acabat la primera volta, així que hi ha temps. És cert, però, que ja no depenem de nosaltres mateixos per guanyar la lliga. El nostre únic objectiu és tornar a vèncer partits.” Qüestionat per l'actuació de l'àrbitre, que una altra vegada va perjudicar el Barça, Luis Enrique es va mantenir ferm i va eludir respondre. “No jugo al tema dels àrbitres. El que veig és que hem de ser més superiors perquè aquestes situacions no influeixin en el resultat final.”

Ja per acabar, el tècnic del Barça va negar que l'absència de Rakitic en la convocatòria tingués res a veure amb uns rumors de la premsa croata que el situen en el City. “El que surt en els mitjans, sigui del país que sigui, no té una fiabilitat ni del 25%. Fer les alineacions i les convocatòries forma part de la meva feina.”