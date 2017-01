Messi rescata un punt

Tenint en compte com està aquesta lliga i la trajectòria imparable del Real Madrid, un empat a Vila-real no era un bon resultat per al Barça, però veient com es va aconseguir no es pot dir que el punt que va rescatar Messi en l'últim minut sigui dolent. El conjunt de Luis Enrique no havia fet un mal partit en un dels camps més difícils de la lliga i contra un rival molt complicat, però havia arribat a l'últim minut perdent i amb la sensació que podia estar dos dies jugant i el gol no arribaria. Per falta d'encert algunes vegades, per la bona feina de la defensa del Vila-real moltes altres, per la mala sort amb el pal i també per les decisions arbitrals, una vegada més. Perquè si dijous en la copa els jugadors blaugrana van sortir indignats amb l'actuació de l'àrbitre, ahir van tornar a posar el crit al cel durant molts moments del partit, especialment quan Bruno Soriano va decidir fer de porter dues vegades a l'interior de l'àrea. Dos penals molt clars que Iglesias Villanueva va obviar i que només van servir perquè un parell de futbolistes del Barça veiessin la targeta per protestar. Per posar fi a tots aquests factors que van jugar en contra dels de Luis Enrique hi ha Messi. L'argentí va aparèixer en l'últim minut per executar de manera magistral una falta, com havia fet a San Mamés en la copa, i aconseguir un empat que havia merescut un Barça que s'havia vist sorprès en l'inici de la segona part per un ràpid contraatac conduït per Pato i culminat per Sansone que havia posat en avantatge els locals. El punt rescatat per Messi, que avui hauria de ser escollit millor jugador del món a Zuric, però que probablement haurà de veure com ho és Cristiano Ronaldo de manera injusta, pot ser insuficient en la lluita per la lliga, però sembla que doni esperances a un equip que queda a cinc punts del Real Madrid, que poden ser vuit si els blancs guanyen a Mestalla el partit que tenen ajornat. L'empat, a més, fa que el Barça pugui afrontar amb una altra cara el partit de copa de dimecres contra l'Athletic, en què s'ha de remuntar el 2-1 de l'anada. Dues derrotes consecutives en els dos primers partits de l'any podrien haver fet molt de mal a l'equip blaugrana.

El Barça va haver d'esperar a l'últim minut per marcar, tot i que la seva posada en escena havia estat més que interessant. Luis Enrique va dir en la prèvia que seria molt important tenir la pilota a Vila-real contra un equip que també la vol. I el Barça va jugar uns primers deu minuts quasi perfectes. Funcionava la pressió, els jugadors blaugrana no deixaven ni respirar els groguets i recuperaven la pilota ràpidament. Es jugava al camp del Vila-real i només faltava marcar. Els membres del trident combinaven bé i Iniesta manava al mig del camp. Només va faltar el gol en aquest inici de partit, que podria haver arribat en el minut 7 després d'una jugada col·lectiva amb rematada final de Neymar i aturada d'Asenjo. El Barça dominava i l'equip de Luis Enrique jugava còmodament fins que els locals li van posar la por al cos un parell de vegades quasi de manera consecutiva. Els de Fran Escribá sabien molt bé que havien d'arribar per la banda esquerra i així ho van fer. Roberto Soriano i Pato van fer patir Sergi Roberto, que continua complint com a lateral, però que no és precisament un expert en l'art de la defensa. Tampoc no l'ajudava gaire André Gomes. El portuguès va ser ahir el segon interior escollit per Luis Enrique i va fer un partit del tot innocu. Aprofitant-se de les debilitats del Barça per aquesta banda va ser com el Vila-real va crear perill en la primera part. Una arribada de Jaume Costa amb centrada al segon pal, la va enviar Jonathan dos Santos per sobre del travesser. I una jugada molt semblant de Roberto Soriano no la va poder rematar l'exjugador del Barça perquè Digne, que ahir va jugar al lloc de Jordi Alba, ho va evitar llançant-se a terra.

Les dues jugades del Vila-real van igualar el joc, fins als últims deu minuts, en què el Barça va tornar a ser clar dominador de la situació amb fins a tres ocasions clares. Un xut de Neymar des de fora de l'àrea que va sortir ajustat al pal, una centrada de Suárez a la qual no va arribar el mateix Neymar per poc i un cop de cap de Messi que va provocar que Asenjo es lluís. El gol no va arribar perquè els jugadors del Barça no van estar fins amb el xut des de fora de l'àrea i també per la bona feina en defensa dels de Fran Escribá, que va continuar durant tota la segona part. Especialment després de marcar.

Havia estat bastant més que correcta la primera part del Barça, però no va seguir en l'inici de la segona part en la mateixa línia. Buscava la porteria rival, però l'equip de Luis Enrique es va veure sorprès només començar el segon període. Digne va perdre una pilota en atac i els groguets van muntar un ràpid contraatac queels jugadors blaugrana no van saber aturar. Pato va conduir durant molts metres per acabar fent una gran passada a Sansone, que va creuar la pilota per aconseguir el seu setè gol en la lliga davant d'un Ter Stegen que potser podria haver fet alguna cosa més.

Al gol va reaccionar Luis Enrique amb l'entrada de Denis Suárez per un André Gomes a qui li costa trobar el seu lloc. Com que el gol no arribava, l'asturià se la va jugar posant a la gespa Arda per Digne i canviant el sistema. El Barça va jugar amb tres defenses els últims vint minuts de partit. Tres defenses, Piqué, Busquets i Mascherano, que al final van ser dos perquè Piqué va jugar de davanter centre. Els blaugrana van tancar els groguets a la seva àrea, però semblava impossible que arribés el gol. El Vila-real és l'equip menys golejat de primera. Només onze gols havia encaixat fins ahir en la lliga. Els locals deixaven les bandes al Barça, però tancaven molt bé la part central. Víctor Ruiz, Musacchio, Bruno i Trigueros tapaven tots els espais. Sempre apareixia una cama i si no, la mà de Bruno. Fins a l'últim minut, quan Messi va marcar de falta per rescatar un punt.