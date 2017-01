Els jugadors no es desplacen a la gala de la FIFA

El FC Barcelona ha informat a través d'un comunicat que amb l'objectiu de prioritzar la preparació del partit contra l'Athletic els jugadors Messi, Piqué, Iniesta i Luis Suárez no es desplacin a la tarda cap a Zuric, on se celebra la gala The Best FIFA Awards. Amb aquesta decisió pràcticament ja es pot donar per fet que el guardó recaurà en Cristiano Ronaldo.

L'expedició del club blaugrana està encapçalada pel president, Josep Maria Bartomeu, el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, el directiu, Silvio Elías, el CEO, Òscar Grau, el director d'esports professionals, Albert Soler, el secretari tècnic del primer equip, Robert Fernández, i el director de futbol, Raúl Sanllehí.

En el comunicat, el FC Barcelona també ha volgut agrair a la FIFA, que president Gianni Infantino, totes les facilitats que han posat perquè el club participés en la gala d'avui a la tarda i també ha mostrat el seu suport i reconeixement als premis The Best FIFA Awards.