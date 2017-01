L'acció civil haurà d'esperar

Aquest dijous 12 de gener, l'Audiència de Barcelona havia de decidir sobre el recurs presentat pel Barça a la sentència del jutjat de primera instància sobre l'acció civil de responsabilitat. Havia de decidir tot i que la decisió no la faria pública fins d'aquí a unes setmanes. Ahir, però, es va saber que no hi haurà cap resolució aquest dijous i que s'ha ajornat sense data. Es podria interpretar que, després que l'assemblea de compromissaris aprovés el pacte de conformitat del club amb onze dels disset exdirectius demandats, l'Audiència de Barcelona dona més temps perquè la resta d'exdirectius se sumin al pacte, però el cert és que la decisió s'ajorna perquè després de l'esmentat pacte, el jutge ha donat un temps a totes les parts perquè puguin presentar al·legacions a l'acord. Després d'aquest temps, es fixarà una nova data per resoldre el recurs.

Al pacte proposat pel club, que significa que el Barça retira el recurs contra els que l'han acceptat i els exdirectius es comprometen a retirar les al·legacions presentades, no s'hi van sumar Joan Laporta, Rafa Yuste, Xavier Sala i Martín, Maria Elena Fort, Josep Ignasi Macià i Xavier Bagués, tot i que aquest últim ha mostrat predisposició per fer-ho. El club també va arribar a un acord amb l'asseguradora Zuric a canvi de 6,2 milions d'euros.