La pitjor puntuació en la jornada 17 des del curs 07/08

La situació del Barça en la lliga no és la ideal. Tercer a sis punts del líder, que té un partit menys, i sense haver pogut guanyar encara cap dels dos partits del nou any. No és crítica, però cal que els blaugrana comencin a rectificar aquesta situació. El conjunt blaugrana no està acostumat, en les últimes temporades, a veure's amb tants pocs punts, però a principis de l'època de Frank Rijkaard no era tan estrany. De fet, cal remuntar-nos deu temporades enrere per trobar una situació similar. La temporada 2007/08, l'última de l'entrenador holandès a la banqueta catalana, el Barça només havia sumat 34 punts fins a la 17a jornada, un menys que el que han aconseguit fins ara els futbolistes de Luis Enrique. La segona volta de la lliga no va ser gaire millor i, de fet, els blaugrana van quedar tercers classificats amb 67 punts.

L'anterior, la 06/07, en la jornada 17 havia obtingut 35 punts, com en el curs actual, però els pitjors registres dels últims anys es van aconseguir en el curs 2003/04. Era la primera temporada de Rijkaard a la banqueta i el Barça venia d'anys nefastos. En la jornada 17, el Barça havia sumat només 24 punts, era 9è i quedava, per tant, fora de les places europees –de fet, va acabar la primera volta en la jornada 18 com a 12è classificat–. La segona volta, però, va ser molt bona i els blaugrana van acabar la lliga segons, amb 72 punts, a només cinc del València, que va acabar sent el campió del torneig.

En els anys més brillants de la història del Barça, durant l'època de Pep Guardiola a la banqueta, la pitjor puntuació del Barça havent disputat 17 partits de lliga va ser els 38 punts que havia sumat en la temporada 2011/12, la darrera del tècnic català dirigint els blaugrana. En les altres tres, els blaugrana no havien baixat dels 43 punts en 17 partits. Precisament l'últim curs va ser l'únic en què el Barça no va guanyar la lliga. Va ser segon, amb 91 punts, darrere del Madrid.

Els 35 punts que ha aconseguit el Barça aquest curs en les primeres 17 jornades de lliga queden molt lluny dels 49 que havia sumat, en aquest punt de la temporada, el Barça que entrenava Tito Vilanova. Aquell equip, que va acabar guanyant la famosa lliga dels cent punts. Amb Luis Enrique, malgrat que ha guanyat les dues lligues en què ha dirigit el Barça superant els 90 punts, en la ajornada 17 mai havia sumat ni 40 punts. I, en canvi, la temporada de Martino, els blaugrana acumulaven 46 punts en la jornada 17, però va acabar la lliga sense arribar als 90 punts.