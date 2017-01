Deixen plantada la FIFA

La decisió la van acordar els jugadors abans de l'entrenament

Leo Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta i Gerard Piqué són els jugadors del Barça que havien d'assistir a la gala celebrada ahir a Zuric en què es va fer entrega del primer premi The Best, relleu de l'antic FIFA World Player, i que va ser per al madridista Cristiano Ronaldo, però finalment, cap dels quatre, que formaven part de l'onze FIFPro del 2016, van viatjar rumb a Suïssa. I la FIFA, amb un pam de nas.

El club va explicar a través d'un comunicat emès ahir al migdia, que la decisió va ser presa “amb l'objectiu de prioritzar la preparació” del duel de demà contra l'Athletic, corresponent a la tornada dels vuitens de final de la copa, en què els de Luis Enrique han de remuntar el 2-1 encaixat la setmana passada a San Mamés, però el cas és que van ser els quatre jugadors en qüestió, més Busquets i Mascherano, que juntament amb Iniesta i Messi són els capitans, els que van acordar no viatjar fins a Suïssa.

Una posició que ja es va començar a gestar diumenge a la nit, en el viatge de retorn a Barcelona un cop acabat el duel de lliga contra el Vila-real, en què l'equip va acabar molt enfadat pel resultat i l'arbitratge, i que es va acabar de confirmar abans de l'entrenament d'ahir al matí a la ciutat esportiva. Un fet que de tota manera no és nou i que té diversos precedents recents, ja que l'any 2011, ni Cristiano Ronaldo ni José Mourinho, nominats a la Pilota d'Or i al premi de millor entrenador, no van viatjar a Zuric, amb l'excusa d'haver de preparar un partit de copa contra el Màlaga. Tampoc ho va fer Luis Enrique l'any passat, tot i que va ser escollit millor entrenador.

Tot i que els cracs del Barça plantessin el màxim organisme del futbol mundial, el club sí que va tenir representació institucional a Zuric. L'expedició blaugrana va estar encapçalada pel president, Josep Maria Bartomeu, i també van viatjar, tal com estava previst, el vicepresident esportiu, Jordi Mestre; el directiu i màxim responsable del filial, Silvio Elías; el conseller delegat, Òscar Grau; el director d'esports professionals, Albert Soler; el secretari tècnic, Robert Fernández, i el director de futbol, Raül Sanllehí.

“No ha estat una decisió unilateral dels jugadors, és una decisió de consens que hem pres entre tots i en què s'ha prioritzat el vessant esportiu”, va argumentar Jordi Mestre a la seva arribada a Suïssa per justificar d'aquesta manera l'absència de Messi, Suárez, Iniesta i Piqué. En el mateix comunicat del club també es va agrair a la FIFA i al seu president, Gianni Infantino, i tota la seva estructura executiva, “les facilitats rebudes” per poder participar en la gala i, a més, el club va expressar el seu “reconeixement i suport als premis The Best FIFA Awards”. Una clara mostra que el fet que cap jugador viatgés a Zuric, no es va deure en cap cas a una voluntat del club blaugrana d'enfrontar-se amb el màxim organisme del futbol mundial, que tot i això tampoc s'ho va prendre gaire bé. Malgrat tot, Mestre ho va negar i va assegurar que la FIFA es va mostrar comprensiva: “Acabem de parlar amb Boban [secretari general adjunt de la FIFA i mà dreta de Gianni Infantino] i ho entén perfectament. Ell ha estat jugador i la realitat és que ho han entès. Evidentment a tots ens sap greu que no hagin pogut viatjar, però el fet que no vinguin no treu mèrit al premi i per a nosaltres és important. La relació amb la FIFA és bona.”

Vídeo d'Andrés Iniesta