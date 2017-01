Quatre del Barça hi van ser sense fer acte de presència

Manu Neuer a la porteria; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos i Marcelo, a la defensa; Luca Modric, Toni Kroos i Andrés Iniesta, al mig del camp; Leo Messi, Luis Suárez i Cristiano Ronaldo, a la davantera; formen l'equip FIFA del 2016, escollit pels futbolistes de tot el planeta i guardonat en la gala The Best, que ahir a la tarda va tenir lloc a Zuric. El FC Barcelona i el Real Madrid van ser, de nou, els grans dominadors de l'alineació FIFPro de l'any, acumulant nou dels onze triats –deu si es té en compte que Dani Alves va vestir de blaugrana fins al mes de juny.

Tot i la simpàtica selfie que els presentadors de l'acte, Eva Longoria i Marco Schreyl, van compartir amb els premiats presents, el més important de la fotografia de l'onze mundial del 2016 que quedarà per a la posteritat és que hi falten els quatre futbolistes que juguen al Barça. L'absència de Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Messi i Luis Suárez en la gran trobada de la màxima organització del futbol mundial va deixar, doncs, només els cinc jugadors del Real Madrid premiats –Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Kroos i Cristiano Ronaldo–, el porter del Bayern de Munic Neuer i el lateral dret de la Juventus de Torí Dani Alves com a únics protagonistes del primer gran moment de la tarda.

De fet, el Barça va estar representat d'alguna manera pel veterà defensa brasiler de la Juve, que es va fer mereixedor de tornar a ser escollit en l'onze FIFA de l'any, en bona part per la notable actuació que va completar la temporada passada amb la samarreta blaugrana. “Haig d'agrair la meitat d'aquest premi als meus companys del Barça, que és una pena que no estiguin aquí”, va manifestar Alves a BarçaTV. Més tard, damunt de l'escenari de l'estudi de televisió on es va desenvolupar la gala, l'internacional brasiler va destacar com se sentia: “Estic especialment content de veure com puc aportar alguna cosa quan passo dels 30 anys”, i va veure com els quatre jugadors del Barça triats excusaven la seva absència, per boca del capità Andrés Iniesta, assenyalant que dimecres tenen un partit de copa important.