Piqué i els àrbitres, divorci total

El Barça va ser clarament perjudicat dijous a San Mamés en l'anada dels vuitens de final de la copa del Rei, i ho va tornar a ser diumenge a l'Estadi de la Ceràmica de Vila-real en la lliga. Fernández Borbalán es va empassar dos penals, a Piqué i a Neymar, contra l'Athletic i també va perdonar una vermella a Aritz Aduriz per l'agressió a Umtiti, i Iglesias Villanueva es va tornar a empassar dos penals per mans de Bruno Soriano dins l'àrea contra el Vila-real. Plou sobre mullat, i entre el barcelonisme la indignació és notòria. Però no és cap novetat que el Barça tingui problemes amb l'estament arbitral aquesta temporada i amb el comitè de competició, i de retruc també amb el president de la LFP Javier Tebas (que no recorda per exemple tot el que va succeir després del partit de Mestalla contra el València de fa uns mesos), i tampoc és cap novetat que sigui Gerard Piqué l'encarregat d'agafar el toro per les banyes i s'erigeixi en el portaveu del vestidor en aquesta lluita per denunciar obertament els mals arbitratges patits darrerament.

Al vestidor blaugrana hi ha un malestar evident per tot el que està succeint darrerament, i Piqué és dels que no es mossega la llengua. Piqué és d'aquells que parla clar i les seves paraules portaran cua. Segur. De moment, ahir, Victoriano Sánchez Arminio, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), ja va avançar en declaracions a La Sexta que l'estament ha decidit denunciar el central del FC Barcelona: “L'advocat ho veurà i es decidirà. Pel que fa a nosaltres, remetrem un escrit al comitè de competició.” La reacció a les paraules de Piqué de diumenge, doncs, han trobat resposta en menys de vint-i-quatre hores. Alerta ara amb una possible sanció.

Al Barça, de fet, hi ha certa preocupació en aquest sentit. Es tem per una possible sanció a Piqué i per això, ara per ara, el club ha preferit adoptar un discurs menys punyent que el de Piqué a l'hora de parlar dels arbitratges viscuts contra l'Athletic i el Vila-real. Cert que Jordi Mestre va recórrer a la ironia amb Bruno Soriano, qualificant de “gran aturada” les seves mans interceptant el xut de Messi, però pocs dards més. Contrasta també la posició adoptada per Luis Enrique, que va tornar a optar per no parlar dels àrbitres quan se li va preguntar en roda de premsa, amb les paraules dels futbolistes. Sergio va demanar un nivell arbitral superior, però sens dubte Piqué va tornar a ser el més crític: “Cada setmana que passa els àrbitres em donen més la raó. Vosaltres ho veieu. Després podran vendre el que vulguin...”, va dir a Vila-real. “Nosaltres venim a jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen aquests arbitratges. Però ja sabem com funciona això”, havia etzibat prèviament a la zona mixta de San Mamés. El seu gest del final del partit, dirigit a Javier Tebas, present diumenge a la llotja, assenyalant-lo amb el dit i dient-li “ho has vist? Sí, tu, tu. Ho has vist?”, tampoc ajuda.

Veurem com acaba el cas, però la cosa no fa bona pinta ni per al Barça ni per a Piqué. Demà contra l'Athletic Club en la tornada dels vuitens de la copa, torn per a Gil Manzano. Tots els ulls mirant el seu xiulet.