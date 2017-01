“Uau, quina cosa més bonica! Aquest premi encara no el tenia”, va exclamar ahir al vespre Cristiano mentre assenyalava el trofeu The Best que l'acreditava com el millor jugador del món del 2016 segons la FIFA, un nomenament que no va agafar ningú per sorpresa, i menys quan al migdia va transcendir que Messi no assistiria a la gala. “Lamento que Messi i alguns jugadors més del Barça no estiguin amb nosaltres, però és comprensible. Tenen un partit molt important”, va dir el portuguès, que l'any 2011 va prendre la mateixa decisió i no va viatjar a Zuric.

Val a dir, però, que el jugador madridista es va imposar a Messi per només un 9,9% de diferència (34,5% a 24,6%), una distància força més petita que la que es va donar en la Pilota d'Or que enguany va tornar a entregar France Football en solitari. Griezmann, per la seva banda, només va sumar un 7,5% dels vots. “Els premis parlen per si sols i les persones no són cegues. Amb tots els títols que he alçat no tenia cap dubte que guanyaria aquest premi. El 2016 va ser el millor any de la meva carrera”, va afirmar amb el seu orgull habitual un Cristiano Ronaldo que, en aquesta ocasió, no va voler repetir el tradicional crit que sempre fa quan marca un gol, i que sí va reproduir el gener del 2015, per celebrar la seva tercera Pilota d'Or.

L'afició escull Messi