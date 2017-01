“La postura del club i l'entrenador quant al tema dels àrbitres és irreprotxable”

Luis Enrique Martínez ha comparegut avui al migdia davant els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al partit de tornada de la copa del Rei de demà al Camp Nou contra l'Athletic Club (21.15 h). Aquestes han estat algunes de les seves valoracions:

Crec que la postura de l'entrenador del Barça i del club en aquest sentit és magnífica. Seria fàcil plorar, però preferim no opinar i protegir el futbol.

Estic encantat amb el Piqué futbolista. És un jugador clau per a nosaltres. Després cadascú pot opinar el que vulgui perquè té llibertat per fer-ho. Entenc que a vegades és difícil perquè hi ha situacions que generen ràbia però em reafirmo en la postura del club. Vosaltres [la premsa] estareu encantats amb ell. És un filó enorme.