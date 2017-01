Doble denúncia a Piqué

El Comitè Tècnic d'Àrbitres va complir les ordres del seu president, Victoriano Sánchez Arminio, i ahir va presentar la denúncia formal a la federació espanyola per les declaracions de Gerard Piqué queixant-se pels últims arbitratges. La denúncia, a més a més, és doble. En la primera, dirigida al jutge únic de la copa del Rei, Francisco Rubio, reclamen que s'estudiï la frase “ja sabem com funciona això” que va dir després de l'actuació de Fernández Borbalán, que es va empassar l'agressió d'Aduriz a Umtiti i un penal claríssim d'Etxeita a Neymar.

La segona denúncia va dirigida al comitè d'apel·lació de la federació espanyola per les seves paraules després del partit de lliga contra el Vila-real. Aquest comitè està format per tres persones. Els dos comitès es reuniran avui per estudiar les denúncies presentades pel Comitè Tècnic d'Àrbitres i, si les troben consistents, podrien obrir expedient a Piqué, que podrà presentar al·legacions. Un jutge instructor serà qui farà una proposta de sanció si així ho considera oportú.