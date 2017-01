El millor rival possible per trencar la sequera

Ens hem de remuntar fins al 19 d'octubre per veure Neymar celebrant un gol. Va ser en l'últim minut del partit contra el Manchester City al Camp Nou. I en la lliga no marca des del 2 d'octubre, quan va transformar un penal en la derrota per 3 a 2 contra el Celta a Balaídos. I des d'aquell dia ha disputat nou partits de lliga i en vuit ha completat els 90 minuts. I en el que no ho va fer, el clàssic, va ser substituït en el 87. Afegint-hi els duels de Champions i el de copa del Rei que ha jugat, a San Mamés, deixa en 975 minuts el temps que fa que Neymar no canta cap gol.

Un registre realment sorprenent per a un futbolista, que, sense ser únicament un golejador, sí que havia vist porteria amb molta més facilitat en les seves dues últimes temporades. 31 en la passada –24 en la lliga– i 39 en la del triplet, en el que és el seu millor registre golejador des que va arribar. Ara mateix acumula 6 gols en 20 partits. 4 en la lliga i 2 en la Champions.

D'ocasions per marcar en els últims partits n'ha tingut de sobres. Sense anar més lluny, a Vila-real en va tenir tres força de clares, però com li va passar a Paco Alcácer, la mala ratxa golejadora se li està allargant més del previst i això fa que creixi l'ansietat per fer gol. Alguns dels gestos de desesperació que va fer a l'Estadi de la Ceràmica després de fallar exemplifiquen perfectament les ganes que té el brasiler de posar fi a una sequera anormal.

Per sort, però, el calendari està farcit de partits i demà al Camp Nou Neymar tindrà una nova oportunitat per tornar a cridar gol. I el rival, l'Athletic Club, és el millor possible per a ell. El davanter brasiler s'hi ha enfrontat en vuit ocasions des que va fitxar pel Barça i li ha fet 7 gols. En la lliga s'hi ha enfrontat en quatre ocasions i només es va quedar sense marcar en la seva primera temporada. El 2014 els va marcar un doblet el dia que el Barça va lluir la samarreta amb els colors de la senyera i l'Athletic els de la ikurrin, el 2015 va participar amb un gol en la golejada a San Mamés per 2 a 5 i el 2016, també amb un gol, en el contundent 6 a 0 al Camp Nou. En la copa del Rei també ha jugat quatre cops contra el conjunt de Bilbao i li ha marcat 3 gols. En els quarts de final de l'any 2015 va marcar tant en l'anada com en la tornada i en la final del 2014 també va contribuir al títol amb un altre gol.