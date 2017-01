El primer caixa o faixa

El primer partit del 2017 al Camp Nou serà també el primer moment decisiu de la temporada per al Barça. Després d'haver caigut (2-1) a San Mamés fa una setmana, l'equip de Luis Enrique està obligat a remuntar aquesta nit contra l'Athletic Club, en la tornada dels vuitens de final de la copa, per no veure's fora d'una competició de la qual és l'actual campió. Fins ara, el començament d'any blaugrana ha portat uns quants moments convulsos i un parell de mals resultats: el de Bilbao i l'empat a un de diumenge passat, a Vila-real, en la lliga. Dos arbitratges desastrosos, que han despertat el Gerard Piqué més bel·ligerant i han posat en evidència la falta d'un portaveu al club amb la personalitat que cal per combatre aquests casos. Això i el trist episodi de la gala de la FIFA han acabat d'enrarir l'entorn. Només si aquesta nit s'acaba amb final feliç l'ambient es purificarà i els problemes quedaran en segon terme. En cas contrari, però, la ferida es podria infectar perillosament.

Pel que fa als assumptes estrictament esportius, Luis Enrique podrà disposar de tots els seus futbolistes, inclòs el porter Jasper Cillessen, que s'ha entrenat els últims dies amb el grup amb tota normalitat, després de superar la lesió que es va fer durant les vacances de Nadal. És precisament a la porteria on s'obre el primer interrogant de l'alineació: jugarà l'holandès, suposadament el titular en la copa, o ho seguirà fent Marc-André ter Stegen, que ha demostrat que no es troba en un gran moment de forma? El segon dubte és saber qui acompanyarà Sergio Busquets i Andrés Iniesta al mig del camp, tenint en compte que Ivan Rakitic va caure de la llista diumenge, que Denis Suárez ho va fer la setmana passada, que Rafinha Alcántara no juga des del derbi del 18 de desembre i que André Gomes encara no ha estat a l'altura dels 35 milions d'euros que es van pagar per ell. Per a la defensa, el més normal és que repeteixin Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba, els mateixos que a San Mamés, i a la davantera, qualsevol combinació que no fos el trident seria una sorpresa. Això sí, s'espera que Neymar Júnior i Luis Suárez ofereixin molt més que durant els 180 minuts que han jugat fins ara en el nou any.

El Barça trobarà un Athletic afeblit per les baixes, però disposat a “patir per acabar gaudint”, com ha manifestat el migcampista Mikel San José. Lluny dels moments de fraternitat que al llarg de la història han viscut bascos i catalans, el duel d'avui es presenta amb la màxima dosi de rivalitat. L'agressió sense sanció d'Aritz Aduriz a Samuel Umtiti, els dos expulsats del conjunt bilbaí i el claríssim penal sobre Neymar del partit d'anada, dibuixen un escenari de màxima pressió per als protagonistes. Tot i les baixes temperatures que s'esperen aquesta nit a l'estadi, l'escalfor està assegurada al terreny de joc. L'àrbitre, l'extremeny Gil Manzano, haurà d'afinar el seu xiulet si no vol que el partit se li escapi de les mans.

Quant a Ernesto Valverde, haurà de fer un equip de circumstàncies per culpa de les lesions de Óscar de Marcos, Kepa Arrizabalaga, Íñigo Lekue i Ager Aketxe, la lamentable malaltia de Yeray Álvarez, les sancions a Raúl García i Ander Iturraspe, i la inoportuna febre que en les últimes hores ha afectat el davanter Iñaki Williams i que fa que sigui dubte. Tot fa pensar que el tècnic repetirà el 4-4-2 que tan bon resultat li va donar la setmana passada, sobretot a l'hora de tapar la sortida de pilota del Barça. Beñat Etxebarria, Mikel Rico i Markel Susaeta es perfilen com les principals opcions per tapar les baixes, mentre que Enric Saborit es mantindria al costat esquerre del mig del camp respecte al partit d'anada. L'objectiu dels blanc-i-vermells és resistir de la manera que sigui i fer valer el 2-1 per tal d'aconseguir el que no ha passat en els últims 56 anys: que l'Athletic Club superi el FC Barcelona en una eliminatòria de copa.