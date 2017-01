Tercer cop que el Barça ha de remuntar en deu anys

El domini del Barça en els últims anys en el futbol espanyol ha evitat que els blaugrana afrontin la remuntada contra l'Athletic amb una certa experiència en aquestes situacions. Tenint en compte que amb Luis Enrique els blaugrana no havien perdut ni un partit en la copa del Rei fins dijous, costa trobar l'última vegada que el Barça va haver d'afrontar la tornada d'una eliminatòria amb el resultat en contra. En els últims deu anys, els catalans només s'hi han trobat en dues ocasions en la copa del Rei, i això que des de la temporada 2006/07 ha disputat fins a 37 eliminatòries de copa. El Barça faria bé d'aprendre dels dos precedents si vol superar l'Athletic de Valverde, però de repetir-ne només un.

El darrer cop que els blaugrana van perdre el partit d'anada d'una eliminatòria de copa va ser amb Guardiola a la banqueta, enel curs 2009/10. El Barça era el vigent campió i en els vuitens de final es va enfrontar amb el Sevilla, que es proclamaria campió en una final que es va disputar al Camp Nou. A l'estadi blaugrana també es va jugar el primer partit de l'eliminatòria entre catalans i andalusos, i que els blaugrana no van ser capaços de guanyar. Una mala actuació arbitral –va assenyalar un penal que havia estat fora l'àrea contra el Barça i va a anul·lar un gol legal a Bojan– i les errades al darrere van permetre al Sevilla endur-se un 1-2 que deixava l'eliminatòria complicada. En la tornada al Sánchez Pizjuán, Xavi va fer un partidàs i el gol del Barça, però la gran actuació d'Andreu Palop i un pal de Messi van fer impossible el segon gol i, per tant, la remuntada.

Sí que va ser possible capgirar el resultat del primer partit en els quarts de final de la copa la temporada 2006/07. En aquella ocasió, el Barça de Rijkaard va perdre el partit d'anada, també al Camp Nou, contra el conjunt aragonès. Diogo va situar un perillós 0-1 a favor del Saragossa que el Barça va poder remuntar en la tornada, i a La Romareda, amb un 3-4-3 poc habitual, els blaugrana van capgirar l'eliminatòria. Xavi i Iniesta van resoldre amb dos gols en la primera meitat i, curiosament, Gerard Piqué, que aquell curs jugava a l'equip aragonès cedit pel Manchester United, va fer l'1-2 en la segona part que va fer perillar l'accés blaugrana. Malgrat el patiment, el Barça es va classificar per a les semifinals, en què va caure contra el Getafe. Contra l'Athletic, el Barça faria bé d'agafar com a exemple el precedent de fa deu anys.