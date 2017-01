“La posició del club en el tema arbitral és irreprotxable”

El Barça es juga avui ser o no ser en la copa. Final anticipada aquesta nit contra l'Athletic al Camp Nou (21.15 h). Primer gran repte de la temporada. Pel rival, pel resultat en contra que arrossega l'equip després del 2-1 de San Mamés i pel que suposaria quedar fora d'una de les tres competicions ja al mes de gener. Només val la victòria. L'equip es juga el dret a seguir aspirant a tot. Missió remuntada.

La transcendència del partit d'avui, però, no es va acabar de veure reflectida ahir en la roda de premsa de Luis Enrique. Es va parlar de l'Athletic Club, sí, però molt més es va parlar de suposades persecucions arbitrals, de la vermella de Piqué als àrbitres i a Javier Tebas, de la plantada a la FIFA, de l'ego de Cristiano... Massa soroll abans d'un partit tan decisiu.

Fins a set preguntes se li van fer a Luis Enrique en referència als últims arbitratges i a les paraules crítiques de Gerard Piqué. Tres respostes sobre el tema i després adopció de la tàctica del “còpia i enganxa”. L'asturià va voler donar un missatge i quan el va haver donat, d'aquí no se'l va treure: “Crec que la posició del club i de l'entrenador en el tema dels àrbitres ha estat irreprotxable. El més fàcil seria plorar, però preferim protegir el futbol.” “Amb en Gerard parlo molt. Estic molt content amb el Piqué futbolista. És vital per a nosaltres. Després cadascú és lliure d'expressar-se com vulgui. La seva opinió és respectable, però l'opinió del club està pel damunt. Hi ha vegades que algunes situacions generen ràbia i és fàcil caure en altres tipus de plantejaments, però l'opinió del club em sembla exemplar en aquest sentit. Ara, vosaltres [la premsa] segur que deveu estar molt contents amb les seves paraules. Piqué és un filó enorme”, va afegir. Dard enverinat als periodistes i toc d'atenció elegant a Piqué. Luis Enrique és dels que creu que parlar en calent perjudica més que beneficia, però també és cert que algú ha d'adoptar el rol de denunciant si el club calla.

L'absència de Messi, Suárez, Piqué i Iniesta a la gala de la FIFA també va tenir la seva lògica quota de protagonisme a la sala de premsa. Preguntat per la decisió dels futbolistes de no assistir a l'acte, Luis Enrique va apostar per una defensa ferma: “La decisió d'assistir o no a la gala per part de qualsevol premiat és individual. Jo com a entrenador només puc donar suport al cent per cent a la decisió, perquè és fruit d'una situació esportiva.” La prioritat és la copa. Preguntat per Cristiano Ronaldo, el The Best i les paraules del portuguès en què assegurava que ell era el millor, driblatge de l'asturià amb missatge: “No he vist la televisió l'última setmana. Així m'estalvio alguns xous que m'expliquen.”

Pel que fa al partit contra l'Athletic, Luis Enrique accepta el repte de la remuntada i no té cap dubte de com jugarà l'equip d'Ernesto Valverde al Camp Nou: “Ens pressionaran segur, perquè és una de les seves millors qualitats. Digui el que digui Valverde, ens ho faran, perquè sempre ens ho han fet. Ens pressionaran a dalt. Serà un partit difícil per tot el que significa sempre jugar contra l'Athletic, però volem canviar la dinàmica. Venim de dos resultats que no han estat els que tots hauríem desitjat i ho volem canviar. Afrontem el partit amb un resultat desfavorable, però el fet d'haver marcat allà ens permet acceptar el repte amb confiança. Jugar al Camp Nou ha de ser determinant en aquest sentit. Espero que l'afició ens doni suport. Volem fer un gran partit. No m'agrada parlar de futur mai. Sempre dic que prefereixo el present i el present és una eliminatòria preciosa.”

“Sortirem concentrats en el partit. Si hi ha algú acostumat a viure amb soroll extern, aquests són els equips grans. Mai he vingut a cap roda de premsa en què en Sergi [Nogueras] o en Lázaro [José Manuel] m'hagin dit prèviament que seria tranquil·la. Ja hi estem acostumats...” Segon dard a la premsa.