El trident situa el Barça en els quarts de la copa (3-1)

El Barça s'ha imposat aquesta nit a l'Athletic Club per 3-1 i disputarà els quarts de final de la copa del Rei. La remuntada, però, no ha estat gens fàcil, ja que quan semblava que els blaugrana ja havien encarrilat el passi, en posar-se 2-0 en el marcador, un gol dels bascos ha igualat l'eliminatòria, obligant als de Luis Enrique a tornar a lluitar contra la defensa de l'Athletic i contra el rellotge.

La primera part ha estat força ensopida, amb un Athletic molt ben plantat i un Barça que ha abusat de les passades en llarg, per mirar d'aprofitar els espais en l'esquena de la defensa dels de Valverde. Finalment, però, els blaugrana han trobat el forat, però l'assistent ha anul·lat erròniament el gol de Luis Suárez. L'equivocació ha retornat al Camp Nou els fantasmes dels darrers partits, fins que en el minut 36 una gran combinació del trident ha acabat amb l'1-0. La jugada l'ha iniciat Messi, amb una gran passada a Neymar, que ha centrat al segon pal perquè Suárez, amb una excel·lent volea, obrís el marcador.

I tot just començar el segon temps ha arribat el 2-0, en un clar penal provocat per Neymar que ell mateix ha transformat en gol. Semblava que l'eliminatòria ja estava encarrilada, però en la següent acció l'Athletic l'ha igualat, en una centrada d'Elustondo que Saborit, tot sol, ha rematat amb el cap (51'). Lluny d'atemorir-se pel 2-1, però, el Barça ha fet una passada endavant i ha començat a generar perill a través de la possessió. I després d'un parell de xuts centrats d'Alba i de Neymar i d'un altre desviat de Suárez, ha arribat la cirera, que com no podia ser d'una altra manera l'ha posat Messi, amb un llançament de falta magistral (78'). Ha estat el 302è gol del trident i la primera victòria del Barça en el 2017. Els blaugrana disputaran els quarts de la copa.