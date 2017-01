La jutgessa arxiva la causa per espionatge i estafa

La carpeta judicial a can Barça va resoldre ahir un altre episodi, d'aquells que feia anys que s'arrossegaven. Concretament, el cas per presumpte espionatge durant el mandat de Joan Laporta en què estaven implicats Joan Oliver i Xavier Martorell, ex-director general i ex-cap de seguretat del club, respectivament. La jutgessa María Antonia Coscollola, titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona, va arxivar ahir la causa contra els ex-alts càrrecs blaugrana acusats de facturar al club despeses d'espionatge sense justificar després que l'actual directiva de l'entitat hagués reconegut que el Barça no havia patit cap perjudici patrimonial. Segons l'acta, la jutgessa va acordar l'ajornament provisional de la causa “perquè no resulta degudament justificada la perpetració” dels delictes pels quals van ser acusats els investigats en la causa, que van ser l'exvicepresident Ferran Soriano, l'ex-director general Joan Oliver i l'ex-cap de seguretat del club blaugrana Xavier Martorell.

Tot va començar quan la directiva de Sandro Rosell i el soci Oriol Giralt es va querellar contra Soriano i Oliver per apropiació indeguda i revelació de secrets per haver autoritzat pagaments del Barça per valor de 2,4 milions d'euros a diverses empreses de detectius, que segons ells no estaven justificats ni relacionats amb els interessos del Barça. El març del 2014 el fiscal va demanar que s'arxivés la causa contra Ferran Soriano, però va seguir endavant contra Oliver i Martorell. El club i Giralt, a l'hora d'enviar l'escrit d'acusació, van enviar un escrit a la jutgessa en què reconeixien que havien rebut “les explicacions oportunes” per part dels investigats i que desistien de mantenir l'acusació. Així doncs, la causa ha quedat arxivada.