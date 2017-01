“Els porters no saben per on xutarà i s'espanten”

Fa un fred que pela a Halewood, a la Finch Farm, la ciutat esportiva de l'Everton, als afores de Liverpool. “Ahir feia sol i vent”, explica Ronald Koeman, entrenador dels toffees, amb qui estàvem citats per parlar del seu fraternal duel amb Pep Guardiola i que, evidentment, ens rep amb bromes sobre el rècord que la nit anterior el va emparellar amb Messi, el de faltes transformades com a jugador del Barça. “Havia de ser ell, és clar. Si hi havia un jugador que podria millorar la meva estadística, aquest era Messi”, diu amb aquell bon humor que sempre va caracteritzar l'home que ara fa 25 anys, a pilota aturada, va canviar la història del Barça a Wembley.

Messi ha igualat el seu rècord. Què en pot dir?

Perfecte. I me n'alegro que sigui ell, és clar. Perquè si hi ha un jugador que pot millorar Koeman, és Messi. I tant de bo en marqui més, ja que això serà bo per al Barça.

Quin és el secret per marcar tants gols de falta?

La qualitat dels jugadors, i ell té aquesta qualitat perquè per mi, és el millor del món. No només marca de falta, pot marxar de quatre rivals, encarar el porter, amagar-li i marcar. Però també pot assistir als companys, donar assistències, no només regatejar o xutar. Per això és el millor, perquè és el més complet. Però el tema de les faltes també és una qüestió de confiança, la que et dóna tirar-les i marcar gols.

Si hi ha una falta en la història del Barça, és la que porta la seva signatura, de fa 25 anys...

Són molts anys ja, però és clar, el tema de marcar faltes i que es recordin, té a veure amb el moment. Si és com el 1992, que et dona la copa d'Europa, doncs és especial perquè és història del Barça i estic contentíssim d'haver-la marcat, és clar.

Les faltes es practiquen. Vostè les practicava?

Sí, jo sí. Ningú ens ho deia, amb Johan no assajàvem ni els córners, així que era una qüestió personal. Crec que Messi també ho fa, i es nota. Hi ha molt de colpeig tècnic, és un joc contra la barrera, però després hi ha dos costats, hi ha el porter, i pots xutar fort o fer-ho a col·locar. Ell té un bon colpeig i pot escollir entre el primer pal, a dalt, a baix... I això dificulta molt la feina al porter i l'espanta. Quan tens més varietat és millor, perquè el porter no sap per on xutaràs. Jo en principi xutava més fort sempre, però amb el temps també intentava buscar els dos costats de la porteria. Messi també ha anat variant, com ho vaig fer jo. Per això es nota que hi ha treballat. I això ho fa més complicat. El porter té por, fa un pas a l'esquerra i no arriba a l'altre costat.

Vostè com ho assajava?

Jo em quedava molts cops amb Hristo, practicàvem dos o tres cops per setmana. És un tema de pràctica, perquè saps que has de tractar de trobar el colpeig adequat. Després, sí que hi ha molt de feeling, de sensacions, però tot es treballa.

Hi ha qui diu que és més difícil xutar els penals que les faltes, per la pressió.

Deu ser perquè normalment un penal ha de ser gol. Hi ha moments que depenent de la importància del partit i de l'exigència, creix. Però hi ha molt de confiança.

Però vostè no fallava ni un penal...

No, jo també en fallava. Però en els importants, mai vaig fallar, crec, això sí. Però recordo algun penal fallat contra el Mallorca, i algun altre. No els importants, però també en fallava. Som humans i falles, és clar que falles. En una falta hi ha la barrera, més distància, és més difícil marcar i per això també la responsabilitat és menor. El penal sempre ha de ser gol. Deu ser per això que l'exigència és major.