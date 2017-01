L'especialista

5 de gener del 2017, San Mamés: llançament centrat per sobre de la barrera que sorprèn Gorka Iraizoz, i gol per deixar l'eliminatòria oberta. 8 de gener del 2017, estadi de la Ceràmica de Vila-real: llançament al pal de la porteria d'Asenjo, però mil·limetrat a l'escaire i gol per sumar un punt en l'últim minut. 11 de gener del 2017, Camp Nou: llançament ajustat a la base del pal de Gorka Iraizoz i gol per evitar la pròrroga i segellar així l'accés als quarts de final de la copa. Des que ha començat la temporada, Leo Messi encara no havia marcat de falta, però en menys d'una setmana, ha fet tres gols seguits d'aquesta manera, fent gala, a més, del seu ampli ventall a l'hora d'executar els cops francs, i en tres partits, cosa que no havia fet mai fins ara, confirmant-se així, un cop més, com el gran especialista de l'actualitat en els llançaments de falta.

La repercussió que han tingut aquests últims gols de falta, però, va més enllà. Ja en suma un total de 26 amb la samarreta blaugrana i ha igualat d'aquesta manera el màxim golejador de faltes de la història del Barça, Ronald Koeman, que no va trigar, de fet, a felicitar-lo via Twitter, a més de llançar-li un repte: “Felicitats Leo Messi per marcar 26 gols de falta. Te'n falta una per al rècord”, va piular dimecres a la nit l'actual tècnic de l'Everton, que ahir també va atendre L'Esportiu a Halewood, a tocar de Liverpool, per valorar la gesta aconseguida per l'argentí.

Aquesta és ja la novena temporada consecutiva en què Leo Messi marca almenys un gol de falta amb el Barça. La primera va ser la 2008/09, la primera de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana, quan amb la marxa de Ronaldinho, el crac argentí va assumir els galons a l'hora d'executar les faltes. Avui dia, ja ningú discuteix qui ha de xutar les faltes al Barça, tret de comptadíssimes ocasions, en què Neymar és l'executor.

De Ronaldinho, però també de Deco, Rafa Márquez i Xavi Hernández, Messi va absorbir lliçons de com llançar les faltes i a poc a poc va anar perfeccionant la seva tècnica, millorant els registres fins als actuals, que l'han portat a ser el malson dels porters quan l'àrbitre xiula una falta a prop de la frontal. El primer que va encaixar un gol de falta de Messi va ser Coupet, quan en un partit al Camp Nou amb l'Atlético de Madrid, i mentre encara estava situant la barrera, va veure com el 10 blaugrana sorprenia tothom, i xutant ràpidament. Tot i això, en les primeres temporades, els gols de falta de Messi no eren tan habituals com en l'actualitat. De fet, només en va fer quatre en les tres primeres amb Guardiola, però a partir del 2011, va començar a explotar. El curs passat va arribar a la xifra estratosfèrica de set dianes de falta –en va fer dues així en la supercopa d'Europa contra el Sevilla, que juntament amb l'Athletic és l'equip que més gols ha rebut de falta de Messi (4)– i veient com ha encetat el 2017, no seria d'estranyar que acabi la temporada molt a prop.

En aquesta millora progressiva hi va tenir molt a veure la col·laboració del seu bon amic José Manuel Pinto. I és que després dels entrenaments, l'argentí i el porter gadità es quedaven molts dies assajant faltes, mentre els companys acabaven els exercicis de la sessió o fins i tot quan ja havien finalitzat. Messi sempre vol millorar en tot, i les faltes, un aspecte en què també és el número 1, en són només un altre exemple.