Iniesta, rotació a la vista

Titular en la copa a San Mamés, titular en la lliga en la visita a Vila-real i titular un altre cop dimecres en la remuntada de l'eliminatòria contra l'Athletic de Valverde. Andrés Iniesta menja a part. El capità ha estat l'únic dels interiors que ho ha jugat tot en aquest inici del 2017. En els últims set dies, tres partits. Només s'ha perdut, de fet, uns minutets contra l'equip basc, els de l'afegit de l'últim partit, quan Arda el va substituir per esgarrapar segons al cronòmetre. El manxec és l'home que talla el bacallà al mig del camp del Barça. Clau per a Luis Enrique. L'únic dels interiors que no genera debat.

Iniesta, però, podria tenir descans demà contra Las Palmas. Des que va reaparèixer contra el Real Madrid després de la lesió, Iniesta només ha descansat en la tornada de la copa contra l'Hèrcules. La resta, sempre titular. Contra el Gladbach, contra l'Osasuna i contra l'Espanyol. Dels últims set partits oficials, únicament ha tingut una petita treva contra l'equip de Tevenet. Luis Enrique, doncs, li podria donar descans en el pròxim partit contra el conjunt de Quique Setién. La decisió, però, anirà condicionada en funció de quin sigui el rival en els quarts de final de la copa del Rei. Avui al migdia hi ha sorteig a la seu de la federació espanyola, i segons el potencial del rival, el manxec descansarà demà contra els canaris o a mitjan de setmana en l'anada de la pròxima eliminatòria del torneig del KO. L'Alcorcón, l'Alavés i l'Eibar són carn de descans. Tot el que no sigui això, implica descans contra Las Palmas.

Els minuts que acumula Iniesta des del seu retorn contrasten amb els minuts que han tingut els altres interiors. Molt moviment de fitxes en aquest sentit a la banda dreta. Només cal mirar l'intercanvi de peces que ha fet Luis Enrique en aquesta posició en els primers tres partits del 2017. A San Mamés va ser Ivan Rakitic el titular, però curiosament el croat va quedar fora de la convocatòria contra el Vila-real en el partit següent i contra l'Athletic a casa va ser suplent [va jugar els últims deu minuts]. A Vila-real va ser el portuguès André Gomes l'escollit per completar el mig del camp, però contra l'Athletic al Camp Nou va quedar fora de la llista. En aquest últim partit, Luis Enrique va donar l'alternativa a un Rafinha que no era titular en la lliga des del dia del Màlaga, a mitjans de novembre. Menys participació d'inici ha tingut Denis darrerament. De fet, es va especular amb la possibilitat que fos titular en el partit que va suposar el seu retorn a Vila-real, però el gallec també va ser suplent. En aquell matx va jugar poc més de vint minuts i en tota l'eliminatòria contra l'Athletic, només tres. Qui sembla ja instal·lat a l'extrem és Arda, tot i que en aquest inici del 2017 ha jugat només vint minutets.