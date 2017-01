Corredor d'obstacles

Juan M. Rodríguezel va fer debutar amb el primer equip i el defineix com un gran “comodí”

Del Telde al Llevant. Del Llevant a l'Huracán. De l'Huracán al Tenerife. Del Tenerife a Las Palmas. De Las Palmas a l'Atlètic Balears. I de l'Atlètic Balears de retorn novament a Las Palmas, aquesta vegada ja per quedar-s'hi. La trajectòria de Roque Mesa des dels 15 anys fins als 27 que té actualment és la d'un futbolista que ha hagut de picar molta pedra fins a arribar a erigir-se en un dels mitjos centre amb més projecció de primera divisió. “És cert que no he tingut un camí fàcil. He hagut de sortir diverses vegades i he estat en diversos equips, però tenia clar que volia arribar a l'elit com fos”, comentava el futbolista en un reportatge de beIN Sports que relatava el pes del planter canari en l'enlairament protagonitzat per Las Palmas les últimes temporades apostant per un estil de joc atractiu. Demà visitaran el Camp Nou sent vuitens.

Però qui sap què hauria passat si Las Palmas no li hagués mostrat confiança aquell estiu del 2011. De fet, l'anar i venir viscut les temporades anteriors va fer que, amb 19 anys, Roque es plantegés llançar la tovallola i dedicar-se a una altra cosa. “Per coses alienes al futbol em vaig quedar sense equip. No entenia que al setembre tots els companys ja s'estiguessin entrenant i jo no tingués equip. Llavors et planteges que el teu futur no és jugar a futbol”, reconeixia. Van ser els seus pares els que li van aconsellar persistir: “Els vaig plantejar posar-me a estudiar, però el meu pare em va dir que si el que més volia era ser futbolista havia de continuar treballant.”

Aquesta història la corrobora Juan Manuel Rodríguez, tècnic del conjunt canari la temporada 2011/12 i l'encarregat de fer-lo debutar amb el primer equip a segona divisió: “Després d'estar en diversos llocs i no acabar de consolidar-se va arribar a Las Palmas. Era l'oportunitat que havia esperat tota la vida i la va aprofitar.” Tot i el pas del temps, quan se li pregunta sobre el debut de Roque se'n recorda bé: “El vaig cridar per jugar un partit important contra el Celta a Balaídos, que precisament entrenava Paco Herrera. La decisió va sorprendre una mica, i encara més el fet que el posés de titular, però l'entrega que demostrava al camp ho avalava.” Aquell 8 d'octubre del 2011, Roque va jugar 55 minuts i Las Palmas es va imposar 1-2.

El migcampista de Telde va tancar aquell curs acumulant 22 partits a les ordres de Juan Manuel Rodríguez, que el defineix com un futbolista “comodí”, capaç de rendir en diverses posicions, fins i tot més enllà del mig del camp. “Va arribar a fer funcions de lateral dret quan jugàvem amb una línia de tres al darrere i volíem que algú pugés per la banda. Com que és bon recuperador i té bon canvi de ritme era capaç de complir les dues funcions”, destaca.

Semblava que Roque començava a trobar l'estabilitat desitjada, però el futbol el va posar a prova una vegada més. L'arribada de Sergio Lobera a la banqueta del conjunt canari –temporada 2012/13– el va obligar a tornar a fer les maletes, ja que el nou tècnic no comptava amb ell. “Són coses del futbol. De vegades un jugador progressa, però no concreta el que vol l'entrenador”, comenta Rodríguez a l'hora d'analitzar la decisió de Lobera. El seu nou destí –com a cedit– va ser l'Atlètic Balears, a segona B, però abans de marxar va renovar dos anys amb Las Palmas. Un encert per part de la secretaria tècnica, que el va repescar el curs següent.

Fix amb Herrera i Setién