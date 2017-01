[Partit contra Las Palmas]: “Ens enfrontem a un dels equips de la lliga que té una filosofia de joc més semblant a la nostra, la d'estructurar-se a través de la possessió de la pilota”.

[Els 100 gols de Suárez]: A l'inici es va dir que tenia sobrepès i que no marcava gols i ara n'ha fet 100 en 120 partits. És la demostració que aquells que vam apostar per ell no ens vam equivocar”.

[La copa contra la Real Sociedad]: “Anoeta no seria el camp que millor ens va. De fet, jo allà encara no he guanyat com a entrenador. La Real és un dels equips que millor futbol practica, així que serà una eliminatòria apassionant”.

[Declaracions de Gratacós sobre Messi]: “No entraré en aquest joc. He escoltat les declaracions i ha dit que Messi és el millor. Estem en un moment en què es mira de treure-li punta a tot”.

[Renovació de Messi]: “Per renovar a Messi s'ha de tenir tranquil·litat, i el ritme de les negociacions les marquen el jugador i el club”.

[Messi i els gols de falta]: “No és una tasca específica que entrem i depèn de cada jugador. En el cas de Messi, però, no crec ni que ho necessiti, i només cal veure els números. És una qualitat més del seu extens repertori”

[El mercat d'hivern]: “Ja he dit que no tanco cap porta. Fins l'últim dia de mercat sempre hi ha possibilitats”.

[La dinàmica de l'equip]: “El partit de copa de l'Athletic va anar per la mateixa línia que els altres dos del 2017, tot i que en aquesta ocasió el resultat va ser positiu. En el futbol, com a la vida, les dinàmiques existeixen, així que trencar la ratxa de dos partits sense vèncer va ser molt positiu”.

[Divisió entre el club i la plantilla en els casos Piqué i Messi]: “L'aficionat ha de saber que qualsevol cosa s'usarà per generar polèmica. No crec que hi hagi cap divisió”.