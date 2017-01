El Barça destitueix Pere Gratacòs

El FC Barcelona ha destituït aquesta tarda Pere Gratacòs com a responsable de les relacions institucionals esportives amb la federació espanyola, segons ha informat el club en un comunicat. La decisió, que l'escrit atribueix a Albert Soler, director d'esports professionals del club, afirma que la raó d'aquesta decisió és “haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l'entitat” referent a la renovació i al paper de Leo Messi al club blaugrana després del sorteig de la copa del Rei que s'ha celebrat aquest matí a Madrid. Després del sorteig, en ser qüestionat pel paper de l'argentí en l'eliminatòria contra l'Athletic, i per com s'ha d'afrontar la seva renovació, Gratacòs no ha volgut personalitzar en l'argentí. “No va ser només Leo. Ell és dels més importants de l'equip, però qui va passar va ser tot l'equip. Leo sense Neymar, Suárez, Iniesta, Piqué i la resta, Messi no seria tan bo, però és evident que Leo és el millor”, ha dit Gratacòs, unes paraules que li han costat el càrrec.

Les seves funcions les assumirà Albert Soler, tot i que Gratacòs seguirà en el projecte Masia 360.