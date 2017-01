Objectiu, posar fi a la malastrugança d'Anoeta

Després de golejar la UD Las Palmas en la lliga, el Barça se centra en els quarts de final de la copa. Luis Enrique va donar dos dies de festa als seus homes perquè desconnectessin i demà tornaran als entrenaments amb un clar objectiu entre cella i cella, posar fi al malefici d'Anoeta, estadi que visitaran dijous i on els blaugrana no han estat capaços de guanyar des que els bascos van tornar a primera divisió, la temporada 2010/11. Ni Pep Guardiola, ni Tito Vilanova, ni Tata Martino, ni Luis Enrique han guanyat a Sant Sebastià. El Barça no ha guanyat a Anoeta en les seves últimes set visites en la lliga, ni tampoc quan ho va fer amb Martino a la banqueta en les semifinals de copa del curs 2013/14, tot i que aquella vegada els blaugrana no van patir gaire. Havien guanyat (2-0) en el partit d'anada i Messi va sentenciar l'eliminatòria amb un gran gol a Anoeta. Griezmann va empatar quan només faltaven tres minuts i estava tot sentenciat. Aquell partit va ser tens a la graderia, especialment amb Sergio Busquets, perquè els aficionats locals van considerar que el seu equip s'havia vist perjudicat en el partit d'anada. El Barça va acabar perdent la final contra el Real Madrid a Mestalla (2-1).

Pel que fa al campionat de lliga, Luis Enrique va perdre per la mínima en les seves dues primeres visites, la primera de les quals va provocar una crisi de grans dimensions amb Messi com a protagonista. Aquesta temporada, els blaugrana hi van poder empatar (1-1), en un partit en què van ser superats molt clarament per l'equip que prepara Eusebio. També havien perdut a Sant Sebastià els equips de Tata Martino (3-1) i Tito Vilanova (3-2). El de Guardiola va jugar dues vegades contra la Real Sociedad com a visitant, amb un empat (2-2) i una derrota. Posar fi al malefici i guanyar per fi a Sant Sebastià seria deixar l'eliminatòria gairebé sentenciada.