Avui, reunió de la junta

La junta directiva del FC Barcelona, presidida per Josep Maria Bartomeu, es reunirà aquest migdia a les instal·lacions del club. Serà la primera reunió de la junta aquest 2017. Posteriorment, el portaveu de la directiva, Josep Vives, explicarà els acords que s'adoptin en aquesta trobada, en què es parlarà de tot l'enrenou sorgit la setmana passada al voltant de la renovació de Leo Messi. Una polèmica que van provocar tant unes declaracions del CEO del club, Òscar Grau, com de Pere Gratacòs. Aquest últim va ser destituït de les seves funcions com a relacions públiques del Barça amb la Federació Espanyola de Futbol, tot i que continuarà treballant a la Masia.

També s'informarà de com evoluciona l'acció civil de responsabilitat, després que en l'última assemblea de compromissaris s'aprovés el pacte pel qual el club retirava el recurs presentat contra onze dels disset exdirectius, pacte que posteriorment va acceptar un altre dels exdirectius de Joan Laporta. A més, està pendent el nomenament d'un nou vicepresident econòmic.