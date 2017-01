La tarda més rodona

Feia mesos que Aleix Vidal esperava viure una tarda com la de dissabte, però poc s'imaginava que fos tan perfecta. Bon partit, gran resultat, una actuació personal que no deixa indiferent ningú, primer gol amb la samarreta del Barça i elogis que van arribar de totes bandes, des de l'afició fins al tècnic que l'ha tingut en l'ostracisme en els últims mesos. Aquest podria ser el resum del que va viure el defensa català i que segurament, quan es va veure en la convocatòria, ni ell mateix somiava que la jornada acabaria com va acabar. Després de quatre mesos de no veure el seu nom en la llista de convocats per a un partit de lliga, Aleix Vidal no va dubtar ni un moment que l'acompanyés la seva família.

La seva dona Lorena i la seva filla Chloe, que van acompanyar el 22 blaugrana a fer-se la fotografia de l'onze titular, eren dissabte al Camp Nou i van ser testimonis de la millor actuació del de Puigpelat, d'aquelles que no oblidarà mai. Era el sisè partit que disputava aquesta temporada, el segon de lliga –el primer va ser la derrota contra l'Alavés al mes de setembre–, però la falta de ritme no se li va notar. Vidal va ser, de fet, un dels millors de l'equip, i segon jugador que va recuperar més pilotes –set, una menys que Javier Mascherano– i el defensa que més va entrar en joc.

Elogis d'arreu

L'absència de Neymar va donar més protagonisme a la banda dreta del Barça, i l'entesa entre Messi i Aleix Vidal van ser habituals i van ser l'inici d'algunes de les jugades més perilloses dels blaugrana. El gol va ser el premi a la, segurament, millor actuació del tarragoní amb la samarreta blaugrana. La celebració va demostrar que amb la diana es treia un pes de sobre: assenyalar-se el nom de la samarreta, dibuixar les inicials dels noms de la seva dona i la seva filla, assenyalar el cel amb els dits, assenyalar el públic i tocar-se l'escut del Barça, cops de puny a l'aire... i abraçar-se amb els companys. A aquells companys que sempre li han mostrat el seu suport i que després del partit estaven tan o més contents que el mateix Vidal. “És un jugador que no té gaires minuts i segur que pel que fa a la confiança li anirà molt bé. Nosaltres ens n'alegrem molt”, deia el tercer capità de l'equip, Sergio Busquets. “Ha lluitat molt per tenir el seu lloc i aconseguir tenir minuts, i estem molt contents per ell. És un professional que fa les coses bé des de fa temps. Aquest és el seu premi”, explicava el quart capità, Javier Mascherano. I Luis Enrique, l'entrenador que l'ha tingut oblidat durant molt de temps, també va ser molt clar i contundent: “Està capacitat per competir. Ha tret la raó a l'entrenador i me n'alegro molt. Ha fet un partit excel·lent, el recuperem.” L'asturià serà qui decidirà si Vidal tindrà continuïtat en un Barça que necessita tothom per millorar.