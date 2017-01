Arda, a ritme de rècord

Arda Turan no s'atura. Ja són dotze els gols que ha marcat aquesta temporada amb el que va fer dissabte contra Las Palmas al Camp Nou. Una xifra notable que reparteix entre la lliga (3), la Champions (4), la copa (3) i la supercopa d'Espanya (2) i que el referma com a tercer màxim realitzador blaugrana rere Messi (27) i Luis Suárez (18). La seva mitjana s'eleva a 0,54 gols per partit –un cada 111 minuts– i li permet igualar els millors números de la seva carrera en aquest apartat.

De fet, cal remuntar-se a la temporada 2008/09, quan encara militava a les files del Galatasaray, per trobar l'anterior ocasió en què va arribar a dotze gols en competicions oficials. Aquell curs va marcar vuit dianes en la lliga turca, a les quals en va afegir quatre més entre la copa del seu país (2) i la copa de la UEFA (2). Un encert davant de porteria que fins ara no havia pogut mantenir al futbol espanyol. En aquest sentit, el seu millor registre realitzador amb l'Atlético va ser de nou gols la campanya 2013/14.

No hi ha dubte que l'encert d'Arda ha suposat el millor remei per compensar la davallada experimentada per Neymar, que acumula set gols des que va arrencar la temporada. De fet, el turc s'ha confirmat com el clar relleu del brasiler a l'extrem esquerre. No cal anar més enllà del duel de dissabte contra Las Palmas per observar-ho. Novament va ser l'aposta de Luis Enrique per donar descans a Neymar, que es va quedar a la banqueta pensant ja en el duel de copa de dijous a Anoeta. Arda va tornar a aprofitar l'ocasió signant una actuació destacada i que va arrodonir amb el seu dotzè gol, dels quals set els ha celebrat en els últims cinc partits disputats al Camp Nou. Una ratxa al feu blaugrana que va arrencar amb un hat-trick contra el Gladbach en l'últim duel de la fase de grups de la Champions (6 de desembre), va continuar amb un nou hat-trick endossat a l'Hèrcules en la tornada de setzens de copa (21 de desembre) i va viure el seu darrer capítol amb el gol de dissabte contra el conjunt canari.

Més enllà del gol, Arda també va participar en la construcció de dos gols més. De fet, amb sis assistències (tres en la lliga, una en la copa, una en la Champions i una en la supercopa d'Espanya) és un dels aspectes en els quals també destaca. “Crec que sóc una part important de l'equip. Miro de fer-ho al millor possible i les meves actuacions en són la prova”, va comentar Arda en una entrevista recent al canal turc NTV Spor. Unes paraules que expressen la satisfacció pel pas endavant realitzat respecte al seu primer curs al Barça.