La història continua

Fa més de dos anys que Leo Messi va superar Telmo Zarra com a màxim golejador de la història de la primera divisió espanyola, en què ja suma un total de tretze temporades jugant, però lluny d'estancar-se, la seva llegenda no fa altra cosa que ampliar-se dia a dia. El febrer passat, de fet, el crac argentí va passar també la barrera dels 300 gols en la màxima competició estatal i dissabte al Camp Nou contra Las Palmas, també va signar un nou rècord, el de rivals que han rebut gols seus. El conjunt canari era l'únic dels actuals rivals de primera divisió a què el 10 blaugrana no havia marcat mai –només s'hi havia enfrontat dos cops, el curs passat, i en un dels dos duels, a l'estadi, es va lesionar en el minut 8 de joc–, però la tercera va ser la bona.

No ho va tenir fàcil, ja que en la primera part va veure com Javi Varas li salvava un cara a cara amb tot a favor i tampoc tenia el seu millor dia de cara a porteria, però en el segon temps, Messi no va desaprofitar un refús a l'àrea petita després d'una centrada de Rafinha per marcar, ja gairebé amb la porteria buida. D'aquesta manera, l'argentí va aconseguir igualar el rècord de Raúl González, de marcar contra més rivals diferents a primera divisió, amb un total de 35. L'exjugador del Madrid, de fet, no va trigar a felicitar-lo amb una piulada a Twitter en què assegurava que era “un plaer disfrutar dels seus gols cada dia en la lliga”. 35 víctimes diferents, que podrien augmentar la temporada vinent depenent de quins siguin els equips que ascendeixin l'estiu que ve, d'un total, ja, de 326 gols en la lliga de Messi, que només té 29 anys i molta corda per a estona, si el desig del club blaugrana i de l'argentí de continuar junts fructifica amb una renovació que aquests darrers dies tant ha estat d'actualitat.

En aquesta més d'una dècada que fa des que Messi va debutar a primera divisió, en un derbi a Montjuïc, i des que va fer el seu primer gol, al Camp Nou contra l'Albacete la mateixa temporada 2004/05, el Cadis, el Xerez i el Múrcia són els únics equips als quals s'ha enfrontat Messi en la lliga que no han rebut un gol seu. Per contra, el Sevilla i l'Atlético de Madrid són els rivals als quals el davanter blaugrana ha fet més gols en la lliga, un total de 21. De fet, sevillans i colchoneros són també les seves víctimes preferides comptant els gols fets entre totes les competicions: 27 i 25, respectivament, a uns i altres. El podi d'equips més batuts per Messi en la lliga el completen el València i l'Osasuna, amb 19 dianes a cada un. L'etern rival, el Madrid, i el rival ciutadà, l'Espanyol, també es troben en les primeres posicions d'equips batuts per Messi, que ha fet un total de 15 dianes als periquitos en la lliga i de 14 als blancs.

Set partits seguits marcant

Contra Las Palmas, Messi també va encadenar el seu setè partit marcant. Va iniciar aquesta ratxa obrint la llauna en el partit de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, just després del clàssic, i ha continuat veient porteria en tots els partits següents que ha jugat: a Pamplona (2 dianes), en el derbi al Camp Nou (1 gol), en l'anada dels vuitens de la copa a San Mamés (va fer l'únic gol del Barça), a Vila-real (també va ser l'únic blaugrana que va marcar), en la tornada de copa contra l'Athletic (1 gol) i contra Las Palmas (1 gol). Fins i tot, en l'amistós a Qatar també va marcar. Contra l'Hèrcules en la copa, just abans de Nadal, no va jugar.

El pitxitxi, compartit